Мариновані грибочки на зиму: рецепт ідеальної закуски на святковий стіл

Що потрібно для маринованих грибів в оцті

Для того, щоб замаринувати гриби в оцті, на 1 банку об'ємом в 1 л треба такі інгредієнти:

білі гриби - 800-1000 г

вода (для маринаду) - 1 л

оцет 9% - 150 мл

лимонна кислота - 1/2 ч. л.

цукор - 1 ст. л.

сіль - 3 ст. л.

цибуля - 1 шт.

гвоздика - 2 бутони

чорний перець горошком - 2 шт.

лавровий лист - 2-3 шт.

Як маринувати гриби в оцті

Для того, щоб замаринувати білі гриби на зиму, для початку їх необхідно ретельно промити під проточною водою та почистити від бруду. Щоб відчистити пісок з важкодоступних місць, можна використовувати м'яку зубну щітку. Також потрібно зрізати кінець ніжки та пошкоджені частини.

Як чистити гриби для маринування (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Після промивання гриби потрібно нарізати на невеликі шматочки. Щоб мариновані гриби мали естетичний вигляд на тарілках, можна обирати невеликі екземпляри. Втім, розмір аж ніяк не впливає на смак маринованих грибів.

Як нарізати гриби для маринування (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Перекладіть гриби у велику каструлю, присипте 1 ст. л. солі та додайте лавровий лист. Заливати гриби необхідно окропом - або ж можна спочатку довести воду до кипіння, а потім додати гриби та сіль.

Гриби потрібно проварити протягом 15-20 хвилин після закипання, до готовності, при цьому знімаючи піну. Коли гриби проваряться, їх потрібно перекласти на друшляк і промити питною водою.

Як варити гриби для маринування (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Вода, в якій варилися гриби, не використовується для маринування. Маринад готується окремо.

Для цього потрібно закип'ятити 1 л води, всипати решту солі, додати перець горошком, цукор та гвоздику. Для аромату також можна додати декілька листочків лаврового листя.

Перемішайте маринад, додайте лимонну кислоту та оцет і зачекайте до закипання. В попередньо стерилізовану банку вкиньте два кружальця очищеної цибулі - це зробить смак грибів яскравішим.

Перекладіть в тару відварені білі гриби, намагаючись не притискати шматочки, щоб зберегти їхню форму. Залийте гриби маринадом, герметично закрутіть стерилізовану кришку, переверніть банку та зачекайте до охолодження, накривши посуд ковдрою.

Як маринувати гриби (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Інший варіант - стерилізувати консервацію після розкладання в банку. Це допоможе продовжити термін зберігання маринованих грибів.

Для цього посуд з грибами потрібно поставити в каструлю на рушник та залити води в каструлю так, щоб рідина доходила до різьби скляного посуду.

Стерилізувати консервацію потрібно мінімум 20-25 хвилин, а після цього банку можна герметично закривати стерилізованою кришкою. Після охолодження посуду мариновані гриби потрібно зберігати в прохолодному темному місці.