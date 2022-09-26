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Марина Порошенко влаштувала чоловікові сюрприз у харківській книгарні

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Понеділок 26 вересня 2022 20:43
Марина Порошенко влаштувала чоловікові сюрприз у харківській книгарні Фото: Марина Порошенко влаштувала чоловікові сюрприз у харківській книгарні (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Дружина п'ятого президента Марина Порошенко влаштувала Петро Порошенко у його День народження неочікуваний сюрприз у харківській книгарні Vivat. Там вона подарувала чоловікові підбірку українських книжок.

Про це Порошенко сам повідомив у Telegram.

"Сьогодні День народження Петра Олексійовича, і ми вирішили зробити йому сюрприз, подарунок до свята. Повномасштабна війна змінила і пріоритети, і вподобання всіх українців. Але я хочу подякувати Петру Олексійовичу, що це – людина з незламним характером, силою волі. Навіть у свій День народження він намагається робити все необхідне для того, щоб наблизити нашу перемогу", - сказала Марина Порошенко.

"Ми зробили таку підбірку книжок, їх тут 7, які дуже актуальні на сьогодні. Я хочу їх тобі подарувати. Але й відразу запропонувати – у нас уже така добра традиція, що ми свої подарунки не використовуємо самі, а підтримуємо цими подарунками наших військовослужбовців. Якщо ти не проти, ми ці книжки сьогодні доєднаємо до тих подарунків, які ми привезли для наших хлопців", - запропонувала Марина Порошенко.

Зазначається, що під час поїздки на Харківщину Петро Порошенко також передав у підрозділ Сил спеціальних операцій партію дронів Autel, генератори та іншу необхідну для військових техніку.

"Їхніх облич не видно, імен, позивних і завдань озвучувати не можна. Але повірте – ці хлопці, військовослужбовці ССО, щодня роблять дуже боляче ворогам. Сьогодні вони на одному з найважливіших напрямків фронту – на східному. А ми тут – щоби підсилити їх і трохи підсолодити життя. Привезли воїнам "Аутели" для розвідки, метеостанції і генератори", - повідомив Порошенко у Facebook.

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Петро Порошенко
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