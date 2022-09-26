Марина Порошенко устроила мужу сюрприз в харьковском книжном магазине

"Сегодня День рождения Петра Алексеевича, и мы решили преподнести ему сюрприз, подарок к празднику. Полномасштабная война изменила и приоритеты, и пристрастия всех украинцев. Но я хочу поблагодарить Петра Алексеевича, что это – человек с несокрушимым характером, силой воли. Даже в свой День рождения он пытается делать все необходимое, чтобы приблизить нашу победу", - сказала Марина Порошенко.

"Мы сделали такую подборку книг, их здесь 7, которые очень актуальны сегодня. Я хочу их тебе подарить. Но и сразу предложить – у нас уже такая хорошая традиция, что мы свои подарки не используем сами, а поддерживаем этими подарками наших военнослужащих. Если ты не против, мы эти книги сегодня присоединим к тем подаркам, которые мы привезли для наших ребят", – предложила Марина Порошенко.

Отмечается, что во время поездки в Харьковскую область Петр Порошенко также передал в подразделение Сил специальных операций партию дронов Autel, генераторы и другую необходимую для военных технику.

"Их лиц не видно, имен, позывных и задач озвучивать нельзя. Но поверьте – эти ребята, военнослужащие ССО, каждый день делают очень больно врагам. Сегодня они на одном из важнейших направлений фронта – на восточном. А мы здесь – чтобы усилить их и немного подсластили жизнь. Привезли воинам "Аутеллы" для разведки, метеостанции и генераторы", - сообщил Порошенко в Facebook.