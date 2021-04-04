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Марина Порошенко: творческое сообщество должно поддержать Украинский культурный фонд

Новина українською → Київ, Воскресенье 04 апреля 2021 18:47
Марина Порошенко: творческое сообщество должно поддержать Украинский культурный фонд Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Styler

Сложная ситуация, которая возникла вокруг переизбрания исполнительного директора Украинского культурного фонда, связана с тем, что Министерство культуры и информационной политики стремится таким образом "повлиять на механизм распределения государственных средств и контролировать денежные потоки".

Об этом в интервью "Фактам" заявила экс-председатель наблюдательного совета УКФ, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики (партия "Европейская солидарность"), Марина Порошенко.

По ее словам, во время создания Украинского культурного фонда в основу его деятельности были заложены прозрачные европейские принципы стимулирования и поддержки творческих людей для реализации современных культурных проектов.

"Сейчас власть рассматривает УКФ как бизнес-проект... Поэтому против руководства фонда и началась грязная политическая пиар-кампания. Поэтому и давит на него Министерство культуры", - подчеркнула Марина Порошенко.

По мнению политика, если давление власти не прекратится, то это может привести к прекращению деятельности УКФ, который "за три года много сделал для возрождения культуры в Украине".

Поэтому, по словам Порошенко, единственный выход для спасения Украинского культурного фонда - "объединение всего творческого сообщества для его поддержки".

Напомним, 9 февраля 2021 года был объявлен конкурс на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда.

24 марта наблюдательный совет УКФ принял решение о проведении повторного конкурса на должность исполнительного директора.

31 марта Министерство культуры и информационной политики своим приказом назначило и.о. исполнительного директора УКФ Ирину Осадчую.

Украинский культурный фонд - государственное учреждение, созданное в 2017 году, на основании соответствующего закона Украины, с целью содействия развитию национальной культуры и искусства в государстве, обеспечения благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, широкого доступа граждан к национальному культурному достоянию, поддержки культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство.

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