Марина Порошенко та "Солідарна молодь" зібрали 2 тисячі великодніх кошиків для військових

За її словами, нині завданням волонтерів є не тільки допомогти військовим необхідним обладнанням, технікою, засобами захисту, а в переддень свята ще й додати хоч трохи великоднього настрою.

"Тому сьогодні разом з ГО "Солідарна молодь" в рамках проекту "MilitaryBox. Великодній тур" ми формуємо 2 тисячі індивідуальних пакунків із вмістом традиційного українського Великоднього кошика. До кожного з них крім смаколиків та паски буде додано окопну свічку, яка буде служити хорошим засобом для розігріву їжі", - розповіла Марина Порошенко.

Крім того, молодь зібрала кошти і придбала для 10 військових бригад найнеобхідніше їм обладнання та техніку. Це - позашляховик, моторний човен, тепловізор, "Старлінк", портативні зарядні станції, планшети, павербанки, ліхтарики, біноклі та форма.