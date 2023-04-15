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Марина Порошенко та "Солідарна молодь" зібрали 2 тисячі великодніх кошиків для військових

Фото: Марина Порошенко та "Солідарна молодь" зібрали 2 тисячі великодніх кошиків для військових (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Волонтери ГО "Солідарна молодь" передали десятку бригад на східному та південному напрямку великодні кошики, а також техніку та спорядження.

Про це повідомила Марина Порошенко, яка також долучилась до збору допомоги.

За її словами, нині завданням волонтерів є не тільки допомогти військовим необхідним обладнанням, технікою, засобами захисту, а в переддень свята ще й додати хоч трохи великоднього настрою.

"Тому сьогодні разом з ГО "Солідарна молодь" в рамках проекту "MilitaryBox. Великодній тур" ми формуємо 2 тисячі індивідуальних пакунків із вмістом традиційного українського Великоднього кошика. До кожного з них крім смаколиків та паски буде додано окопну свічку, яка буде служити хорошим засобом для розігріву їжі", - розповіла Марина Порошенко.

Крім того, молодь зібрала кошти і придбала для 10 військових бригад найнеобхідніше їм обладнання та техніку. Це - позашляховик, моторний човен, тепловізор, "Старлінк", портативні зарядні станції, планшети, павербанки, ліхтарики, біноклі та форма.

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ПасхаМарина Порошенко