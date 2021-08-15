Марина Порошенко рассказала, как ухаживать за садом и огородом

Вместе с Геращенко в гостях у Порошенко побывали парламентарии Виктория Сюмар, Ирина Фриз, Нина Южанина, Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Марина Порошенко выращивает огурцы, кабачки, несколько видов помидоров, капусту, перец, баклажаны, тыкву. Между грядками растут бархатцы и ревень, которые отпугивают жуков и улиток.

Также об обмене профессиональным опытом с женой пятого президента рассказала волонтер и заядлая садовница Тамара Гориха Зерня.

Волонтеру Марина Порошенко рассказала, что мечтает превратить свой дом в ботанический парк, и более десяти лет работает над этой мечтой. Жена пятого президента училась на профессиональных курсах, а также советовалась с лучшими селекционерами и садоводами Украины и Европы, ее прекрасно знают в крупнейших питомниках и маленьких частных магазинчиках.

Волонтер также отметила, что сейчас они с Мариной Порошенко работают над одним масштабным проектом. Однако подробности ее она пока не раскрывает.