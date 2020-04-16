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Марина Порошенко передала в военный госпиталь защитные костюмы для врачей и пасхальные куличи

STYLERПерсоны    16.04.2020 - 18:56
Марина Порошенко передала в военный госпиталь защитные костюмы для врачей и пасхальные куличи
Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)

Марина Порошенко заявила, что в этом году Пасха будет проходить в очень тяжелых условиях

Марина Порошенко лично передала в Главный клинический военный госпиталь 200 защитных костюмов для медработников, купленных на средства Фонда Порошенко и компании Roshen, а также детские рисунки и собственноручно испеченные пасхальные куличи для раненых воинов. Об этом сообщает сайт "Европейской солидарности".

"Защитные костюмы будут использоваться нашими врачами, которые осматривают пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Эти средства защиты будут предоставлены, в том числе, в военных частях, где есть медицинская служба. Пасхальные куличи - это также моральная психологическая помощь, которая помогает нашим пациентам, которые находятся на лечении, быстрее выздороветь", - сказал начальник Национального военно-медицинского клинического центра госпиталя Анатолий Казимирчук.

Марина Порошенко передала в военный госпиталь защитные костюмы для врачей и пасхальные куличи

В свою очередь, Марина Порошенко заявила, что в этом году Пасха будет проходить в очень тяжелых условиях, когда одновременно идет борьба на два фронта.

"На Востоке страны, где наши герои военнослужащие защищают целостность и независимость Украины. Второй фронт - в больницах, где наши медики стоят на защите здоровья и жизни украинцев", - отметила жена пятого президента.

Она также подчеркнула, что помощь врачам - это не только необходимое обеспечение медучреждений, но и соблюдение соответствующих рекомендаций относительно социальной дистанции.

"Мы понимаем, что не только помощь защитными средствами и оборудованием сегодня нужна для наших медиков. Это и социальная дистанция. И мы, понимая это, передаем сегодня перед воротами Киевского военного госпиталя наши пасхальные подарки", - добавила Марина Порошенко.

Марина Порошенко рассказала, что традиционно ежегодно выпекает пасхальные куличи по проверенному серийному рецепту. А в этом году к ней присоединились и дочери.

Марина Порошенко передала в военный госпиталь защитные костюмы для врачей и пасхальные куличи

"Мы с моими дочками собственноручно выпекали эти пасхи, чтобы наши военнослужащие, которые из-за ранения не могут встречать и праздновать Пасху со своими семьями, почувствовали то чудо и нашу благодарность", - подчеркнула Марина Порошенко.

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