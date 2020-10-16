Марина Порошенко назвала особенные места Киева

Жена пятого президента Петра Порошенко Марина назвала особенные места Киева. По ее словам, Киев - не просто родной город, но и особое место, с которым у нее связаны самые важные моменты жизни.

"Киев для нашей семьи особенный, потому что здесь мы познакомились с моим мужем, в этом городе выросли наши дети, а теперь растут внуки, здесь похоронены наши родители", - рассказала она в интервью журналу "Натали".

По словам Марины Порошенко, всю свою сознательную жизнь она прожила на Печерске, а в школьные годы вместе с друзьями часто посещала территорию Киево-Печерской лавры - поднимались на колокольню, исследовали киевские склоны.

"На праздники бегали к метро "Арсенальная", потому что туда приезжала военная машина, из которой запускали праздничный салют", - вспоминает бывшая первая леди.

По мнению Марины Порошенко, "город становится дорогим только в связи с определенными людьми или событиями". Поэтому одним из самых романтических мест столицы она считает Владимирскую горку.

"Мы часто гуляли там в юности с моим будущим мужем [Петром Порошенко]. Там было наше последнее свидание перед тем, как он ушел в армию. Это был очень волнующий момент, потому что мы были молодые, влюбленные, и разлука на два года тогда для нас казалась настоящей вечностью. Но мы выдержали. Наша любовь стало только сильнее. И мы вместе уже 36 лет!" – рассказала Марина Порошенко.

По ее словам, со временем много мест приобретают особое значение.

"И, к сожалению, не всегда из-за приятных событий. Вместе со многими киевлянами во время Революции Достоинства я была на Майдане Независимости и Институтской. И теперь каждый раз, когда проходишь по Институтской или вдоль "Стены памяти" Михайловского Златоверхого собора, чувствуешь особую энергетику и, естественно, задумываешься и над ценой человеческой жизни, и над ценой независимости всей страны", - отметила Марина Порошенко.