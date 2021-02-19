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Маричка Падалко взбудоражила постом об отравлении подростков: что вы думаете об этом?

Новина українською → Пятница 19 февраля 2021 11:04
Маричка Падалко взбудоражила постом об отравлении подростков: что вы думаете об этом? Маричка Падалко взбудоражила сеть постом об отравлениях детей (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Телеведущая Маричка Падалко призналась, что у нее третий день не выходит из головы история с отравлениями детей. Она отметила, что не видела в социальных сетях ни одного челленджа о таблетках и напомнила, что в Украине фармацевтам не запрещено продавать лекарства детям.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"У меня третий день не выходят из головы истории с детьми, которые глотают таблетки. Сегодня уже пятый ребенок, на этот раз в Киеве, попал в больницу из-за отравления выпитыми лекарствами. По версии полиции, к этому провоцируют челленджи в соцсетях. Однако, мы ни одного такого не видели. Может, вы видели?" – написала телеведущая.

Она перечислила данные об отравлениях, которые известны на данный момент и отметила, что вопросов по этим историям больше, чем ответов.

"Могли ли продавать детям лекарства? Да, могли. Никакой закон это провизору не запрещает в Украине. Как и в европейских странах. Но большое отличие в том, что за границей купить без рецепта можно очень ограниченный список лекарств. Попытки ввести что-то подобное в Украине и реакцию на это, думаю, вы знаете", - пишет Падалко.

Она добавила, что отстранение директора лицея в Боярке вызвало большое обсуждение. Против нее не выдвинули никаких обвинений, но могут, так как сразу несколько законов предусматривают ответственность учебного заведения за ребенка во время учебного процесса.

"Что вы думаете об этом? Можно ли в Ваших школах выходить на улицу во время перерыва? В школе моих детей можно. Но, если ребенок не появился на уроке вовремя, то его сразу ищут и звонят родителям. Могут ли учителя проконтролировать детей в туалете? Вопросов больше, чем ответов", - резюмировала телеведущая.

В комментариях к посту Марички Падалко пользователи развернули большую дискуссию и многие задаются подобными вопросами.

  • Челленджа не видела, услышала о нем только из репортажа вчера. В самих песочницах – тиктоке, лайк – ничего подобного нет. В детских чатах класса – также тишина. Для меня сюрприз, что лекарства можно продавать детям.
  • Поговорила с дочкой, ей 15. Ничего про подобные челленджи не слышала. В аптеке ей могут продать гематоген или аскорбинку. Даже анальгин не продали.
  • Наши дети никуда не выходят во время учебы. У нас с этим строго. Вопрос, почему продают детям без взрослых лекарства?
  • Я тоже педагог и психолог. Скажу вам такое: ни провизоры, ни педагоги не виноваты. Современные родители совершенно не занимаются воспитанием детей. Не спрашивают, как прошел день.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве новая жертва "таблеточного челленджа".

А также рассказывали о том, что появились детали об отравлении школьниц в Умани.

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Новости Украины Жизнь Маричка Падалко отравление подростки
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