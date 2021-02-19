Марічка Падалко розбурхала постом про отруєння підлітків: що ви думаєте про це?

Телеведуча Марічка Падалко зізналася, що у неї третій день не виходить з голови історія з отруєнням дітей. Вона зазначила, що не бачила у соціальних мережах жодного челенджу про таблетки та нагадала, що в Україні фармацевтам не заборонено продавати ліки дітям.

"У мене третій день не виходять з голови історії з дітьми, які ковтають таблетки. Сьогодні вже п'ята дитина, на цей раз в Києві, потрапила в лікарню через отруєння випитим ліками. За версією поліції, до цього провокують челенджі в соцмережах. Проте, ми жодного такого не бачили. Може, ви бачили?" – написала телеведуча.

Вона перерахувала дані про отруєння, які відомі на цей момент і зазначила, що питань по цим історіям більше, ніж відповідей.

"Чи можуть продавати дітям ліки? Так, можуть. Ніякий закон це провізору не забороняє в Україні. Як і в європейських країнах. Але велика відмінність в тому, що за кордоном купити без рецепту можна дуже обмежений список ліків. Спроби запровадити щось подібне в Україні та реакцію на це, думаю, ви знаєте", - пише Падалко.

Вона додала, що відсторонення директора ліцею в Боярці викликало велике обговорення. Проти неї не висунули жодних звинувачень, але можуть, оскільки відразу кілька законів передбачають відповідальність навчального закладу за дитину під час навчального процесу.

"Що ви думаєте про це? Чи можна в Ваших школах виходити на вулицю під час перерви? У школі моїх дітей можна. Але, якщо дитина не з'явилася на уроці вчасно, то її відразу шукають і телефонують батькам. Чи можуть вчителя проконтролювати дітей в туалеті? Запитань більше, ніж відповідей", - резюмувала телеведуча.

В коментарях до посту Марічки Падалко користувачі розгорнули велику дискусію і багато хто ставить такі самі запитання.