Манікюр в салоні можна порівняти з психотерапією: вчені зробили несподівану заяву

Японські вчені з Університету Сайтам Гакуен Кавагуті дослідили, як догляд за нігтями у салоні може впливати на психічний стан жінок. Виявилося, що 1-2 години салонного манікюру можуть мати приблизно такий самий вплив, як і психотерапія.

Про що говориться у дослідженні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію у науковому журналі Frontiers in Psychology.

Як проводили дослідження

Мета дослідників була у тому, щоб зрозуміти, як цей ритуал може впливати на емоційний стан, розслаблення та загальне самопочуття жінок.

"Я зацікавився цією темою через зростаючий обсяг досліджень про перетин практик догляду за собою та їх вплив на психічний добробут. Ідея про те, що така проста річ, як догляд за нігтями в салоні, може мати значний психологічний ефект, зацікавила мене. Я хотів вивчити потенціал цієї маловивченої галузі", - розповів автор дослідження, доцент Ацусі Кавакубо.

Для вивчення психологічних наслідків манікюру, вчені запросили 500 жінок у віці від 20 до 30 років з різних регіонів, у тому числі й тих, що живуть у мегаполісах.

Усі учасниці надали інформацію про свій вік, сімейний стан, доходи та витрати на косметику. Також в анкеті вони розповіли про свої звички догляду за нігтями - чи роблять манікюр самі, чи ходять до салонів краси, або не роблять ні одне, ні інше.

Що вдалося з'ясувати вченим

Виявилося, що догляд за нігтями, а також макіяж - мають позитивний вплив на жінок. Вони повідомляють про підвищення рівня позитивних емоцій, розслаблення, пожвавлення під час сеансів догляду за нігтями.

Люди, які робили процедуру манікюру у салоні, повідомили про більш виражені позитивні емоції та більше розслабленням у порівнянні з тими, хто робив це вдома самостійно.

І багато в чому цьому сприяє контакт майстрині та клієнтки. Відверті розмови між ними мають позитивний ефект одразу на обох.

"Результати показали, що догляд за нігтями позитивно впливає на три аспекти: позитивні емоції, розслаблення та пожвавлення. Мало того, вони підтвердили суттєві відмінності між доглядом за нігтями у салонних майстрів манікюру та доглядом за нігтями, що виконується самостійно, з погляду позитивних емоцій та релаксації", - говориться у матеріалах дослідження.