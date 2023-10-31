Маникюр в салоне сравним с психотерапией: ученые сделали неожиданное заявление

Японские ученые из Университета Сайтам Гакуэна Кавагути исследовали, как уход за ногтями в салоне может влиять на психическое состояние женщин. Оказалось, что 1-2 часа салонного маникюра могут иметь примерно такое же влияние, как и психотерапия.

О чем говорится в исследовании, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в научном журнале Frontiers in Psychology.

Как проводили исследования

Цель исследователей заключалась в том, чтобы понять, как этот ритуал может влиять на эмоциональное состояние, расслабление и общее самочувствие женщин.

"Я заинтересовался этой темой из-за растущего объема исследований о пересечении практик ухода за собой и их влиянии на психическое благополучие. Идея, что такая простая вещь, как уход за ногтями в салоне, может иметь значительный психологический эффект, заинтересовала меня. Я хотел изучить потенциал этой малоизученной отрасли", - рассказал автор исследования, доцент Ацуси Кавакубо.

Для изучения психологических последствий маникюра ученые пригласили 500 женщин в возрасте от 20 до 30 лет из разных регионов, в том числе и живущих в мегаполисах.

Все участники предоставили информацию о своем возрасте, семейном положении, доходах и расходах на косметику. Также в анкете они рассказали о своих привычках ухода за ногтями – делают ли маникюр сами, ходят ли в салоны красоты, или не делают ни одно, ни другое.

Что удалось выяснить ученым

Оказалось, что уход за ногтями, а также макияж - оказывают положительное влияние на женщин. Они сообщают о повышении уровня положительных эмоций, расслаблении, оживлении во время сеансов ухода за ногтями.

Люди, которые делали процедуру маникюра в салоне, сообщили о более выраженных положительных эмоциях и более расслаблении по сравнению с теми, кто делал это дома самостоятельно.

И во многом этому способствует контакт мастера и клиентки. Откровенные разговоры между ними оказывают положительный эффект сразу на обоих.

"Результаты показали, что уход за ногтями положительно влияет на три аспекта: положительные эмоции, расслабление и оживление. Мало того, они подтвердили существенные различия между уходом за ногтями у салонных мастеров маникюра и уходом за ногтями, которые выполняются самостоятельно, с точки зрения релаксации", - говорится в материалах исследования.