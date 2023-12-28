Манікюр 2024 року: ці дизайни будуть у тренді та зроблять ваші ручки найкрасивішими
Багатьом жінкам цікаво, який манікюр буде модним у 2024 році. Як виявилося, у трендах знову опиниться "класика", яка підійде для будь-якого віку. Ці дизайни зроблять ваші ручки найкрасивішими.
Який манікюр варто зробити у Новому році, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gazeta.pl.
Червоний
Це вже стало "класикою" - однотонне червоне покриття виглядає стильно та дуже "дорого". З ним ваші ручки матимуть певний шарм. Але не варто обирати довгі нігті. Просіть майстра, аби він зробив вам охайну форму. Ще одна умова червоних нігтів - ідеальний та "чистий" манікюр.
Модний манікюр на 2024 рік (фото: instagram.com/matejanova)
Нюд
Звісно, ви можете сказати, що цей варіант покриття вже набрид. Але не варто одразу від нього відмовлятися. Спробуйте молочний, кремовий, ніжно-рожевий, прозорий або більш глибокий колір. Нігті з таким покриттям завжди виглядають охайно та точно додасть вам стилю.
Ідея манікюру на Новий рік (фото: instagram.com/bara.hoyle)
Зелений
Не дарма цей колір "подобається" символу Нового року - Зеленому Дракону. Він символізує спокій, багатство та велику внутрішню силу. Насичений та глибокий зелений прикрасить ваші ручки. А якщо ви не любите однотонне покриття - додайте трохи золота.
Стильний манікюр на зиму (фото: instagram.com/motylove_paznokcie)
Темний
Не обов'язково обирати виключно чорний колір. Придивіться до насичених та темних відтінків червоного, синього та зеленого. Найбільш виграшно вони виглядають на коротких нігтях. Ці кольори вдало підходять під будь-які "луки" та завжди доречні.
Стильний манікюр на 2024 рік (фото: instagram.com/motylove_paznokcie)
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