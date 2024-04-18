"Мамо, навіщо ти мене хотіла втопити?" У Вінниці курсант врятував 8-річну дитину

У Вінниці курсант релокованого Харківського університету внутрішніх справ Артем Макаров врятував 8-річного хлопчика, якого мати намагалася втопити у річці.

Артем йшов набережною у Вінниці й раптом почув крик дитини. Спочатку він подумав, що дитина хотіла поплавати, почалися судоми та вона почала тонути. Курсант одразу ж кинувся на допомогу.

Набережна була порожньою, й Артему вдалося швидко пройти повз хащі до річки. У воді курсант побачив жінку, яка намагалася втопити хлопчика. Як з'ясувалося згодом, це була його мати.

"Побачив, що одягнена жінка, десь на рівні комишів, вісім-десять метрів на глибині, проявляє зловмисні дії та топить дитину. Недовго думаючи, перестрибнув через паркан, спустився, зняв свої речі й стрибнув у воду. Дитина була в одязі. Відштовхнув маму, взяв хлопчика за верхній одяг і витягнув на берег", - розповів Артем Макаров.

Виявилося, що 8-річний хлопчик плавати не вміє. Карету швидкою допомоги викликали патрульні, які були неподалік.

Жінка до берега підпливла сама, допомога їй була непотрібна. Спочатку вона намагалася обдурити Артема.

"Почала розповідати, що вони тут опинилися випадково. Дитина це почувши, почала питати: “Мамо, навіщо ти мене хотіла втопити?", - розказав курсант.

Він додав, що його дідусь був правоохоронцем і саме тому він обрав професію поліцейського.

За словами ректора ХНУВСу Валерія Сокуренко, Артем жодної секунди не думав, швидко прийняв рішення і врятував дитину.

"Пишаємося хлопцем, будемо клопотати перед керівництвом МВС, щоб заохотити його", - додав він.

Постраждалого хлопчика з переохолодження доправили у лікарню і зараз з ним перебуває батько.

40-річну жінку, яку підозрюють у замаху на життя неповнолітнього сина, помістили до психіатричного закладу. Такий запобіжний захід на час слідства обрав Вінницький міський суд. Якщо провину матері доведуть, їй загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.