"Мамині синочки". Жінкам важко буде побудувати стосунки з чоловіком, який має ці 10 ознак

Посилена прив'язаність до матері іноді може вплинути на здатність чоловіка будувати гармонійні стосунки з партнеркою. Такі чоловіки, які у народі називають “маминими синочками”, мають звички, що ускладнюють їхні стосунки з жінками.
Які 10 звичок мають "матусині синочки" та як це може впливати на їх стосунки з партнеркою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Такий чоловік постійно консультується з матір'ю з будь-яких життєвих питань: від того, що приготувати на вечір, до вибору автомобіля.
Партнерка у таких стосунках завжди відчуває себе на другому місці й це створює напруження, яке рано або пізно призводить до конфліктів.
Важливі рішення прийнято лише за схвалення матері. Це призводить до того, що партнерка почувається ігнорованою та непотрібною у стосунках.
Часто такі чоловіки оцінюють своїх партнерок через призму "маминих стандартів". Наприклад: "Мама краще готує" або "Мама ніколи не робила так"”. Це може ображати та підривати впевненість партнерки.
Такі чоловіки звикли отримувати від мами схвалення і від своїх партнерок вони очікують такої ж самої поведінки. А це призводить до емоційної залежності та невпевненості у собі.
Крім того, через відсутність досвіду вирішення конфліктів у дитинстві, чоловік може уникати їх у дорослому житті, або реагувати на них неефективно.
Чекати підтримки від такого партнера теж важко, бо матусині синочки переважно емоційно нестійкі й залежать від інших жінок. Критику вони теж не витримують.
Якщо чоловік продовжує брати гроші від мами або залежить від її фінансової допомоги, це може спричинити конфлікти, адже це демонструє його неспроможність самостійно забезпечити свою сім'ю.
Мамині синочки можуть щодня телефонувати або відвідувати матір, навіть коли це створює незручність для партнерки. Особливо, якщо ці дзвінки відбуваються під час побачень чи романтичних вечорів.
Чоловік з сильною прив'язаністю не може сказати "ні" своїй мамі, навіть якщо це шкодить його стосункам. Наприклад, мама може вимагати, щоб син проводив із нею більше часу, ніж із партнеркою.
Мамині синочки часто хочуть, щоб партнерка повторювала материнську роль: доглядала за ними, виконувала всі побутові завдання та повністю дбала про них.
Якщо в дитинстві всі побутові обов'язки виконувала мама, то такий чоловік перенесе цю модель поведінки у дорослі стосунки. Тому від такого партнера ви не дочекаєтесь допомоги у домашніх справах.
У таких чоловіків часто спрацьовує страх, що мама може образитися, якщо він приділяє більше уваги партнерці, ніж їй.
У результаті - постійні спроби "сидіти на двох стільцях", намагання вгодити одразу двом жінкам, образи з двох сторін і виснаженість, як моральна, так і фізична у чоловіка.
Якщо мама завжди ставила свого сина на п'єдестал, у нього можна виникнути спотворене сприйняття: партнерка має бути ідеальною, як його мама. Це створює нереалістичні вимоги та напругу.
До речі, саме у матусиних синочків найчастіше присутній брак ініціативи. Вони покладаються на маму, а потім на партнерку в ухваленні рішень та плануванні спільного дозвілля, чекають від жінок ініціативи та керування.
У будь-якій складній ситуації такі чоловіки не намагаються знайти рішення самостійно чи обговорити проблему з партнером, а відразу звертаються до мами за допомогою чи порадою.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: Psychology Today, family.org.ua, psychologies.com.