MamaRika с мужем и маленьким сыном заболели COVID-19: "нам было так хр*ново"

Украинская певица MamaRika рассказала о заражении коронавирусом, который вместе с ней подхватил и муж артистки, и их маленький сын, шестимесячный Давид.

Об этом Анастасия Кочетова (MamaRika) сообщила в своем Instagram в stories .

32-летняя исполнительница призналась, что для нее и мужа Сергея Середы болезнь стала настоящим испытанием, и пара даже думала, что "склеит ласты".

А вот их малыш совсем иначе переносит недуг - у Давида был только насморк.

Несмотря на довольно мрачное описание течения коронавирусной болезни у пары, MamaRika остается в веселом расположении духа и не унывает, шутит о первой "коронации" за все время пандемии

"И это конечно обидненько и больно... Честно сказать, это уже длится довольно давно... Нам было так хр*ново... Для меня лично это, наверное, было самым тяжелым, что я переживала в жизни, я никогда так х*рово себя не чувствовала... мы чуть реально не крякнули", - рассказывает певица.

MamaRika вместе с мужем и сыном заболели COVID-19 (фото: instagram.com/stories/mamarika_official)

При этом она отмечает, что с супругом уже на пути к выздоровлению: "Но уже вертикаль, уже лучше".

Также артистка рассказала, что огромный заряд позитива они получили благодаря настоящему подарку от малыша, который уже произнес свое первое слово - "Мама".

"Что мы чувствовали при этом? Мы плакали все вместе, и сразу пошли на поправку... Любовь лечит все, и благодаря нашим деткам, мы находим в себе силы, чтобы как бы ни шатало, дать им все только лучшее!" - пишет MamaRika.

MamaRika с мужем и маленьким сыном (фото: instagram.com/mamarika_official)

Что касается описания COVID-19 на собственном опыте, певица даже сравнила ощущения с родами, отметив, что рожать ей было даже не так больно, как сейчас болеть.

Ухудшение самочувствия было еще в пятницу, а последующие дни стали для супругов настоящим кошмаром, рассказывает знаменитость.

Сейчас семья остается на самоизоляции дома до полного выздоровления.

MamaRika с мужем и сыном заболели коронавирусом (фото: instagram.com/stories/mamarika_official)