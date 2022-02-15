MamaRika с Моникой Белуччи, а Ломакин с Бибером: наши зведы рассказали, с кем мечтают пойти на свидание

Украинские знаменитости сделали откровенные признания, с кем бы из звезд Голливуда и не только они бы сходили на свидание, если бы предоставилась такая возможность. Причем некоторые наши селебретис удивили своими фантазиями.

Мы предложили каждому из них пофантазировать: предположим, вам нравится какой-нибудь голливудский секс-символ (здесь расскажите кто?) и вот он/она приглашает вас на свидание, где и как будет проходить это свидание?

Аня Добрыднева, певица, экс-участница группы "Пара Нормальных" и телеведущая:

"Том Харди! О, Господи, да я на этом свидании мысленно была уже много раз. Сейчас расскажу, как это было. Лос-Анджелес. Несемся, значит, мы в его красном кабриолете Audi R8. Из динамиков на полную громкость играет The Rolling Stones.

Мы подпеваем и смеемся. Нас ждет ужин в уютном ресторане. Но внезапно я говорю: "Тоооом! А давай просто посидим на берегу океана?" Мы останавливаемся, берем вино, сыр, плед из багажника и садимся на берегу. Я в платье, он в костюме. Красиво же".

Аня Добрыднева (фото: пресс-служба)

Julik, шоумен:

"Фантазувати на цю тему я не можу та й не хочу, адже у мене є дружина, яка цілком та повністю може стати голлівудською зіркою, за бажанням.

Щодо фантазій та романтики, то, мабуть, найкраще це побачення провести вдвох, незалежно, яка локація. Головне намірення не тільки у певне свято день, а й повсякчас".

Julik (фото: пресс-служба)

ТО-МА, певица:

"Если пофантазировать, то… Я бы обрадовалась, если меня пригласил на свидание Роберт Патиссон, мы бы прекрасно провели время, не знаю как бы он видел это. Но если бы я пригласила его, то мы бы пошли в милое кафе где-то в LA пить кофе, смеяться и болтать, обязательно бы вечером посидели в баре, где играют блюз или джаз".

ТО-МА (фото: пресс-служба)

MamaRika, певица:

"Моя единственная фантазия - это Моника Белуччи. Я заранее прошу прощения, если не впишусь в чьи-то рамки "мальчик-девочка" (смеется). Но в любом случае я считаю ее самой сексуальной женщиной планеты!

Даже когда ей будет 90 лет, то она такой и останется. Я бы подарила ей цветы, пригласила в ресторан и потискала бы ее смачно за все ее красоты (смеется). Возможно, я говорю сейчас как мужик, но могу себе позволить - это мои фантазии (смеется)".

MamaRika (фото: пресс-служба)

Ассия Ахат, певица:

"Девид Бэкхем! Он и только он! Думаю, мы можем с ним провести замечательный уикенд где-нибудь на теплых островах Карибского моря...

Но это все шутки, ведь я уже 20 лет замужем не за выдуманным, а за настоящим идеальным мужчиной! Мой муж - мой идеал мужчины, любовь всей моей жизни, лучший в мире отец и партнер!"

Ассия Ахат (фото: пресс-служба)

KAMALIYA, певица:

"Я бы пошла на свидание с Томасом Андерсом. Во-первых, мы когда-то записывали дуэт и давненько не виделись. Нам было бы что обсудить за чашкой кофе! А во-вторых - его очень хорошо знает мой муж".

KAMALIYA (фото: пресс-служба)

Мята, певица:

"Я би з великим задоволенням зустрілася з Ріккі Мартіном. Думаю побачення було б на березі океану. Теплий від сонця білий пісок, гавайські квіти, вечеря і класична музика. Мабуть, я би в нього розпитала все про його творчу кар’єру.

А ще, я би запросила на побачення Дженіфер Лопес і розпитала в неї, як їй так круто вдається виглядати в 52 роки".

Мята (фото: пресс-служба)

NIKITA LOMAKIN, певец и автор песен:

"Я бы пошел на свидание с Джастином Бибером, разве что... Потому что мое сердце занято. Да и ни одна американская звезда не стоит моих отношений.

Я сказал бы ему, насколько благодарен за то, как его музыка и его пример повлиял на мое мировоззрение, воспитание, музыкальный вкус… После я бы расплакался. А он бы по-дружески приобнял меня и успокаивал".

NIKITA LOMAKIN (фото: пресс-служба)