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"Мама умерла, держа его на руках": Эктор Хименес-Браво растрогал историей Ильи из Охматдета

Новина українською →
Пятница 03 июня 2022 12:24
"Мама умерла, держа его на руках": Эктор Хименес-Браво растрогал историей Ильи из Охматдета Фото: Эктор Хименес-Браво растрогал историей о маленьком украинце (instagram hectorjimenezbravo)
Автор: Людмила Жукова

В Украине идет война с Россией уже сотый день. Судья МастерШеф Эктор Хименес- Браво поделился историей, которая его больше всего тронула за это тяжелое для страны время.

Он отметил, что для него с 24 февраля прошло не три месяца, а три года.

"Ощущение, что с 24 февраля прошло как минимум три года. Февраль 2022 стал самым длинным месяцем моей жизни. Это время невероятно тянется и вместе с тем бежит очень быстро. Каждый день вызывает много болей и страданий. Каждый день я понимаю, что жертв становится больше. При этом ты как робот встаешь и делаешь те дела, которыми раньше никогда не занимался", - рассказал Эктор.

"Как день сурка: делаешь то, что и в предыдущие дни, пытаешься дарить радость, пытаешься помочь там, где можешь, пытаешься связывать людей между собой, поддерживать их, делать что-то, чтобы хоть как-то приблизить наш день победы", - добавил он.

История маленького Ильи из Мариуполя поразила Эктора до глубины души

"Мальчик из Мариуполя трагически наблюдал смерть своей мамы. Она скончалась, держа его на руках. У Ильи было много ранений, ведь их дом атаковали рашисты. Он истекал кровью, его доставили в Киев, в Охматдет. Сейчас он лечится. Из всей его семьи осталась только бабушка. Больше всего меня поразило, что когда я пришел к нему в палату, он смог мне улыбнуться, у него засияли глаза. Он, конечно, ни на секунду не забудет того ужаса, который с ним произошел, но сумел найти в себе силы радоваться встрече", - поделился кулинар и ресторатор.

Когда Эктор разговаривал с его бабушкой и она рассказывала их историю, женщина просто начала плакать.

"Плакать от жестокости этой ситуации, от ужаса того, что они пережили, от той боли, которую перенесла их семья. В то же время, это очень сильная женщина. Она показывает эту силу Илье и всем вокруг. Она может свернуть горы!" - добавил колумбиец.

Бабушка мальчика сказала, что уверена в нашей победе.

"И вот такое сочетание – силы и слабости – это настоящая женщина. Она будет заботиться о внуке и сделает для него все, что может и не может", - резюмировал звездный повар.

Отметим, что все больше украинских семей находят в себе силы бежать от оккупантов. Так, в Херсонской области украинцам удалось переплыть реку на лодке и уберечься от россиян.

Кстати, украинцам в оккупации рассказали, как пользоваться интернетом для безопасности.

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Эктор Хименес-Браво
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