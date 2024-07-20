"Мама пояснила, що дорога замінована": історія 10-річної Аріни з Маріуполя у музеї "Голоси мирних"

10-річна Аріна живе у Хмельницькому. Але дитяча пам'ять назавжди закарбувала втечу з рідного Маріуполя. І дорогу, якою йшли люди з табличками, де було написано "візьміть мене кудись".

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на історію 10-річної Аріни під час відпочинку та оздоровлення на Закарпатті на зміні проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України".

"Коли почалася війна, ми спочатку майже 10 днів жили у дідуся у котельні, у підвалі. Якось до садочку прилетіла міна, ми сховалися у під’їзді біля ліфта. Ще пам’ятаю, як дідусь знайшов сосиски, ми їх посмажили і в нас це була царська вечеря", - пригадує Аріна.

Тим часом Маріуполь нещадно обстрілювався. Через пару тижнів після того, як у місті щезла електроенергія, родина дівчинки вирішила виїжджати. Їхали машиною вкрай обережно.

"Мама пояснила, що навколо можуть бути міни. Не через всі мости можна було проїхати. Я бачила дорогою, що люди стояли з надписом "візьміть мене кудись". І ще бачила дим і дуже темні хмари", - говорить Аріна.

Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, який зібрав вже понад 110 тисяч історій українців про війну. Розкажіть свою на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.