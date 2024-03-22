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"Мама пішла на дев’ятий поверх - і туди прилетіла ракета": історія 10-річного Мирослава з Маріуполя у музеї "Голоси мирних"

"Мама пішла на дев’ятий поверх - і туди прилетіла ракета": історія 10-річного Мирослава з Маріуполя у музеї "Голоси мирних" (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Мама Мирослава загинула під час обстрілу в Маріуполі у березні 2022 року. Хлопчику тоді було вісім років. Він та молодший братик у страшний момент удару по будинку встигли сховатися в укриття.

Історією про пережите Мирослав поділився під час оздоровлення на зміні "Блогер Кемп" у рамках проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України".

До війни родина жила у Києві, але після розлучення батьків мати із синами переїхала до Маріуполя. Напередодні першого дня війни жінка пішла на роботу.

"Вранці ми прокидаємося - і няня нам каже сидіти в коридорі. Мама приходить, і ми сидимо там, щоб у разі прильоту нас захистили дві стіни... За тиждень нас поліція відвезла на правий берег. Ми по дорозі їхали й було видно, як горять будинки", - згадує хлопчик.

Вони жили на дев’ятому поверсі, але вибухи щодня наближалися, тому довелося перебратися до підвалу. Трагедія сталася раптово...

"Мама пішла на дев’ятий поверх - і туди прилетіла ракета. А потім ще дві з танку. Я хотів крикнути "мама!", але трапився приліт і ми забігли в укриття. Тітка відвела нас у підвал, дала нам багато "лего" і ми там грали... Згодом татові повідомили, що мама померла. І він приїхав, щоб нас забрати", -  ділиться Мирослав. 

У евакуацію батько вивіз цілий мікроавтобус з людьми. Вони проїхали 33 блокпости росіян. Тепер Мирослав живе у безпечнішому місці. Він мріє, щоб ніколи не було воєн...

Музей збирає та зберігає історії українців про пережите під час війни. Його архів містить вже понад 100 тисяч історій, серед них - багато дитячих. А у змінах "Блогер Кемпу" беруть участь діти з найнезахищеніших категорій: це сироти та напівсироти, дітки під опікою; діти, які втратили батьків під час війни; дітлахи, які мають психологічні травми та потребують соціалізації.

Кожна історія про війну важлива. Розкажіть свою на порталі музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001

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