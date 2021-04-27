Малышка никогда не увидит маму: в Тернополе скандал из-за гибели роженицы с коронавирусом

Зоряна из Бережан Тернопольской области почувствовала себя плохо на 7 месяце. У нее были боли в животе и легкий кашель. Семейный врач дала направление на ПЦР-тест, который показал положительный результат и молодую женщину отправили в Тернопольский перинатальный центр.

Молодая семья не успела и года прожить в браке

Иван и Зоряна поженились в июле 2020 года. В мае они ожидали появления своего первенца. 26-летняя женщина была абсолютно здорова. Она работала в местной стоматологии, любила фотографировать, была общительной, приветливой и доброй. Зоряна любила фотографировать небо и даже создала группу в социальных сетях, где обменивалась снимками со своими единомышленниками.

"Зоряна была очень светлым и добрым человеком. Мы никогда не ссорились ни до свадьбы, ни после. Для меня эта женщина была всем", - признается ее муж Иван.

В марте у Зоряны диагностировали коронавирус и как сопутствующее заболевание – бронхит. Врачи опасались преждевременных родов и направили ее в перинатальный центр. Родные сами отвезли беременную Зоряну в Тернополь.

В больнице роженицу встретили с упреками

"Там нас встретили не с пониманием, а с упрекам, мол, а почему вы так поздно приехали. Ее госпитализировали и обследовали. При поступлении у нее была сатурация 95, пневмонии у Зоряны не было. Она была еще очень молодой, без хронических болезней, поэтому мы даже представить не могли, что произойдет трагедия", - рассказал муж покойной.

Он добавил, что был поражен условиями в перинатальном центре. Беременные женщины вынуждены были ходить на ведро вместо туалета, в палатах не было кранов и невозможно было даже руки помыть.

"Вы представляете, как это для беременной женщины ходить в туалет на ведро? На дворе 21 век, а в Тернополе больного человека, который и так находится в тяжелом моральном состоянии еще и унижают, не дав возможности нормально помыться или сходить в туалет. Да и физически ей было трудно садиться на ведро. Такое даже в голове не укладывается. Мне больно от одной мысли, что свои последние дни Зоря вынуждена была это чувствовать", - сокрушается Иван.

Бесплатное лечение – это миф

Зоряна пробыла в больнице две недели. И как утверждает Иван, ему пришлось полностью оплачивать все расходы – он покупал много лекарств, систем, катетеров, инфузионных удлинителей, всяких клапанов и трубок. Отношение врачей тоже было ужасным – они могли накричать на беременную, которая потом плакала полночи. После госпитализации врач к ней пришел только на следующий день. А родным он ответил, что "не будет каждые 15 минут осматривать больных, потому что ему за них платят всего 700 гривен".

Медсестра в палату к беременным даже не заходила, а температуру спрашивала по телефону. Иван уверен, что из-за такого безответственного отношения медики запустили Зоряну и спохватились уже тогда, когда дело дошло до реанимации.

В последние дни у Зоряны были приступы паники

Родных к женщине не пускали, она паниковала, у нее были приступы страха, боялась оставаться одна в палате. Как рассказал Иван, врачи ввели ее в состояние искусственной комы, чтобы не сидеть возле нее круглосуточно. Когда состояние Зоряны ухудшилось, ни мужу, ни родным, об этом даже не сообщили.

"А потом ни спросив ни меня, ни маму или отца Зоряны, врачи сделали ей кесарево сечение. Она так и не отошла от наркоза. И нашей Зоряны не стало. Она улетела, оставив мне маленькую Мартусю, которую так ждала", - рассказал Иван.

В истории болезни полно странностей

Муж долго не мог получить историю болезни Зоряны, а когда документы попали к нему, был очень удивлен – почти все анализы были в норме. Это подтвердили и другие врачи, которым он показал документы.

"Я показывал историю болезни другим медикам, они говорят, что им странно, почему произошла такая трагедия. Они мне говорили, что в истории болезни анализы были в норме. В истории болезни указано, что жена во время операции потеряла пол литра крови. Как так могло произойти? Также там много исправлений. Мне рассказывали неравнодушные люди, что во время кесарева сечения моей жены медсестра потеряла сознание, поэтому они были вынуждены делать замену", - добавил Иван.

Родным медики объяснять ничего не стали. Они долго не отдавали бумаги на руки, врали, что отправили бумаги в министерство. Иван позвонил в Минздрав и там очень удивились, так как впервые услышали об этой истории. Документы в перинатальном центре он получил чуть ли не силой.

Девочка родилась здоровая

Дочка Зоряны и Ивана родилась преждевременно, весом всего в два килограмма. Ребенка сразу забрали в областную детскую больницу, там она набирает вес. Там отношение к пациентам совсем другое и родные благодарны за малышку. Девочку назвали Мартой, так хотела ее мама и выбрала это имя еще до родов.

Иван признается, что маленькая дочка теперь стала смыслом его жизни. Он сообщил, что будет добиваться справедливости и наказания для тех, кто виновен в смерти его жены. Мужчина требует справедливого расследования и уже обратился в прокуратуру.

Что говорят медики

В управлении здравоохранения Тернопольской ОГА сообщили, что будут расследовать все обстоятельства трагедии. А руководитель Тернопольского перинатального центра "Мать и дитя" Виктор Овчарук отказался комментировать смерть роженицы.

Однако Овчарук заявил, что вся необходимая помощь роженице была оказана и она оказалась единственной, кто скончался от коронавируса в его учреждении.

"Мы делали все, что могли сделать. К сожалению, коронавирус не щадит никого. Врачи не являются убийцами. Я понимаю трагедию родственников это их болит, но к сожалению, так случилось. Беременные должны сами беречься, избегать контакта. Где же то она этот вирус подхватила", - сказал он в комментарии.

Кроме того, он не стал отрицать тот факт, что беременные вынуждены ходить на ведро вместо туалета.