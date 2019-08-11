Малыш пронзительно кричал: священник РПЦ травмировал ребенка во время крещения

В России священник РПЦ во время обряда крещения травмировал годовалого малыша. Несмотря на крики ребенка и реакцию матери, священнослужитель продолжал делать больно малышу. Игумен Фотий игнорировал пронзительный плач ребенка и не давал матери его забрать. Этот момент зафиксирован на видео. Шокирующий инцидент произошел в Мариенбургском покровском храме в Гатчине.

Отмечается, что у малыша появились ссадины и ушибы. После таинства женщина написала заявление в полицию. По ее словам, на это отреагировали и в епархии, пообещав отстранить из церкви священнослужителя. Такая церемония стоила семье 3500 рублей, это примерно 1800 гривен.

Видео: крещение малыша выглядит по-садистски (YouTube/Фонтанка)

Отметим, что в Московском патриархате считают недопустимым поведение священника, который травмировар ребенка. Об этом заявил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

Он считает, что священник был очень груб во время совершения таинства.

"По каналам распространилась информация с приложением съемки о священнике, который, судя по видео, совершил таинство крещения грубо, а с людьми общался, судя по описанию, неадекватно. Поведение священника, которое отражено на видео, конечно же недопустимо. Такого быть не должно", - написал епископ.

Как мы ранее писали, в Днепре друг и помощник священника убил животное соседей на глазах у всех. Об этом сообщила хозяйка собаки таксы по кличке Лаки Светлана на своей странице в Facebook.