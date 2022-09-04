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Малыш еще не все буквы выговаривает, но уже поет "Ой, у лузі": трогательное видео

Фото: Малыш трогательно перепел "Ой, у лузі" (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Маленький украинец, сын Татьяны Лиманской, еще пока не научился выговаривать все буквы. Однако он уже научился петь одну из самых популярных песен - "Ой, у лузі червона калина".

Видео Татьяна Лиманская опубликовала на своей странице в TikTok.

На видео малыш на прогулке с мамой. Он у нее на руках и очень трогательно поет. Половину букв и слов он еще выговорить не может, но угадать мелодию песни "Ой, у лузі червона калина" можно очень легко.

Как указано в профиле Татьяны Лиманской - она артист балета и преподаватель классического танца. Сейчас она в декрете. Ее сыночку нет и трех лет еще, но он уже настоящий патриот своей страны.

Посмотреть видео с юным певцом можно вот тут.

Песня мальчика растрогала пользователей в сети, и они написали много теплых слов маме и ее сыну.

  • Супер! Наш маленький патриот с большим сердцем! Расти здоровым и счастливым.
  • Оскар!
  • Ты настоящий украинец. Маме респект.
  • Украинский певец растет! Молодец!
  • Разве можно завоевать страну с такими сынами, дочками и внуками? Никогда, никогда и никому ни сломать, ни победить украинский народ!
  • Боже! Малыш раньше начал петь, чем говорить! И еще я услышала "сладка Україна"!
  • Будущий артист Украины
  • Самое лучшее исполнение!

Кстати, ранее мы писали о том, что украинские гитаристы поставили новый рекорд по исполнению "Ой, у лузі".

А еще рассказывали о том, что младшая дочь Лилии Ребрик покорила исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".

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песниОй у лузі червона калина