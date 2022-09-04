Малыш еще не все буквы выговаривает, но уже поет "Ой, у лузі": трогательное видео

Маленький украинец, сын Татьяны Лиманской, еще пока не научился выговаривать все буквы. Однако он уже научился петь одну из самых популярных песен - "Ой, у лузі червона калина".
Видео Татьяна Лиманская опубликовала на своей странице в TikTok.
На видео малыш на прогулке с мамой. Он у нее на руках и очень трогательно поет. Половину букв и слов он еще выговорить не может, но угадать мелодию песни "Ой, у лузі червона калина" можно очень легко.
Как указано в профиле Татьяны Лиманской - она артист балета и преподаватель классического танца. Сейчас она в декрете. Ее сыночку нет и трех лет еще, но он уже настоящий патриот своей страны.
Посмотреть видео с юным певцом можно вот тут.
Песня мальчика растрогала пользователей в сети, и они написали много теплых слов маме и ее сыну.
Кстати, ранее мы писали о том, что украинские гитаристы поставили новый рекорд по исполнению "Ой, у лузі".
А еще рассказывали о том, что младшая дочь Лилии Ребрик покорила исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".