Малолітки під REVO спаплюжили пам'ятник Героям Небесної Сотні в Києві: обурливе відео

"Малолітки у стані схожому на сп'яніння танцюють на пам'ятнику Героям Небесної Сотні", - підписані кадри.

На відео 14-річна школота відплясує під пам'ятником з написом "Героям Слава". Після чого в кадрі - банки з-під REVO на тлі меморіалу.

Далі якесь незрозуміле знущання з жаби. Доля тварини, на жаль - невідома.

На відео також можна побачити ніки, якими малолітки підписані у своїх соцмережах.

Скриншот