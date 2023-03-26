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Малолітки під REVO спаплюжили пам'ятник Героям Небесної Сотні в Києві: обурливе відео

Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні (ілюстративне фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Малолітки в Києві накидалися REVO і влаштували дивні танці під пам'ятником Героям Небесної Сотні.

Відео поширилося по столичним Telegram-каналам.

"Малолітки у стані схожому на сп'яніння танцюють на пам'ятнику Героям Небесної Сотні", - підписані кадри.

На відео 14-річна школота відплясує під пам'ятником з написом "Героям Слава". Після чого в кадрі - банки з-під REVO на тлі меморіалу.

Далі якесь незрозуміле знущання з жаби. Доля тварини, на жаль - невідома.

На відео також можна побачити ніки, якими малолітки підписані у своїх соцмережах.

Скриншот

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