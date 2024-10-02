"Мало хто це робить": дієтолог розповіла, що їсти, щоб уникнути закрепу

У багатьох людей може виникати стан, коли ускладнене або відсутнє природне випорожнення кишківника. До такої проблеми може призвести неправильне харчування.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про продукти, які можуть призвести до хронічного закрепу.

Чому виникає закреп

Закреп виникає, коли випорожнення стають менш частими. Найчастіше це відбувається через зміни в дієті чи розпорядку дня, або через недостатнє споживання клітковини. До того ж така проблема виникає через те, що товста кишка вбирає занадто багато води з калу. Це висушує кал, роблячи його твердою консистенцією та важким для виведення з тіла. Як харчуватись, щоб уникнути закрепу

Проблема закрепів тісто пов'язана з якістю харчуванням і достатньою кількістю рідини в раціоні.

Дієтолог Наталія Самойленко зазначила, що кожен ранок варто розпочинати з двох склянок води і протягом дня також пити достатню кількість рідини.

"Про це усі знають, але мало хто робить", - йдеться у повідомленні.

За добу потрібно вживати 25-30 г клітковини. Важливо звернути увагу, чи достатню кількість зелені, овочів та ягід ви їсте. Це все дуже важливо для того, щоб був регулярний "туалет".

Нормальна реологія жовчі виникає завдяки правильному харчуванню та достатній кількості жирів.

Тому подбайте про те, щоб на сніданок були присутні яйця та оливкова олія, якою ви заправляєте салат. Таким чином ви зробите все можливе щодо регулярності випорожнення.

Що призводять до закрепу

Алкоголь

Вживання алкоголю у великих кількостях може збільшити кількість рідини, втраченої через сечу, викликаючи зневоднення.

Крім того, спиртне впливає на функціонування всього організму, сповільнюючи перистальтику шлунково-кишкового тракту, що своєю чергою ускладнює спорожнення кишечника

Важливо вживати алкоголь у помірних кількостях і пити воду, коли ви вирішуєте вживати спиртне.

Малорухливий спосіб життя

Відсутність фізичної активності або малорухливий спосіб життя також можуть сприяти закрепам. Регулярні фізичні вправи допомагають стимулювати м’язи кишечника, сприяючи випорожненню.

Сидячий спосіб життя, природні скорочення, які полегшують травлення та виведення, можуть сповільнитися. Включи у свій розпорядок дня вправи помірної інтенсивності, такі як швидка ходьба, їзда на велосипеді або біг, щоб підтримувати роботу травної системи та сприяти регулярному випорожненню.

Червоне м'ясо

Червоне м’ясо, особливо жирні шматки, відоме своїм низьким вмістом клітковини та повільним травленням. Надмірне споживання може призвести до запору.

Краще обирати пісні джерела білка, такі як м’ясо птиці, риба або рослинні продукти, щоб підтримувати регулярне випорожнення.