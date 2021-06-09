От маленькой героини-украинки, вынесшей братьев и сестру из огня, отказались родители

Девочка за мужество и героизм получила награду из рук президента Украины Владимира Зеленского и стала лауреатом Всеукраинской акции "Герой-спасатель 2019".

София рассказала, что после пожара она с семьей жила на улице, а потом ее забрали социальные работники. Однако младших детей родители впоследствии забрали из детдома, а Софию оставили.

Девочка не может сдержать слез, когда говорит о своей семье.

Мать девочке не родная

Дом, в котором выросла Софийка, сгорел полностью и восстановлению не подлежит. На первое время многодетную семью приютили знакомые из Рахова. Но позже почти вся семья оказалась на улице и Софию родной отец и приемная мать заставляли просить милостыню.

Ее и еще двух братиков сотрудники ювенальной полиции забрали прямо с улицы и определили в детский дом. Против отца Софийки начали процесс лишения родительских прав. Мама братиков и сестрички ей не родная, и поэтому забирать Софию из детского дома она отказалась.

Сейчас маму Софии лишили родительских прав. Соцработники также уже обратились в суд, чтобы и у отца Софии забрать права на ребенка. Известно, что мужчина живет с 7 своими младшими детьми и новой женой, а мать — в Виннице, она также отказывается видеться с дочерью. Об этом сообщило издание "КП в Украине".

Начальник Службы по делам детей Раховской райгосадминистрации Елена Кокиш рассказала, что они полгода искали отца Софии, чтобы он пришел к девочке в детский дом, но тот уехал в Киев. Других детей воспитывает мачеха Софии.