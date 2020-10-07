Маленькие и сладенькие: Путин смутил заявлением о детях

Президент России Владимир Путин после заявления о санкциях РФ против Украины впервые рассказал про своих внуков и детей.

По словам главы государства, которое напало на Украину, его отпрыски "занимаются наукой". А вот чем живут его внуки (и сколько их у него), хозяин Кремля не признается. Однако уверяет: получает большое удовольствие от общения с ними.

"Есть у меня внуки, я счастлив, они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними... Маленькие, сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому", - сказал Путин в интервью ТАСС и добавил, что "пока, во всяком случае, является авторитетом" для внуков.

Глава РФ заявил также, что не расскажет больше подробностей, так как это "вопрос государственной безопасности".

"Вы же не живете моей жизнью и не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает", - отметил он.

Слова о "маленьких сладких детишках" уже высмеяли пользователи социальных сетей, которые напомнили, как Путин любит целовать несовершеннолетних мальчиков в живот.

В пупок опять целует? Есть у него такая мания.

Он точно больной... Сладкие?!

Только бандиты прячут лицо и семьи. Тот, кто за правду, скрываться не будет

Как-то он это сказал... С аппетитом что ли...

Сладкие. Дважды.

Омерзительно конечно...

Знает мразь, что когда его скинут, примутся за всю родню.

Противно на это все смотреть...

Напомним, что недавно всплыли записи разговоров Путина и Клинтона после трагедии "Курска".