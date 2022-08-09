Маковея, Яблочный и Хлебный Спасы 2022: когда отметим и что надо успеть сделать

Первый Спас - Медовый, или Маковея

14 августа мы отметим первый - Медовый Спас, или как его еще называют в народе - Маковея. Церковное название праздника - Происхождение Честных древ Животворящего Креста Господня. Второе название праздника - Маковея, связана с братьями Маккавеями, принявшими мученическую смерть за веру.

В этот день начинается Успенский пост, который закончится 27-го августа, накануне великого праздника Успения Пресвятой Богородицы. По важности он приравнивается к Великому. Чтобы подготовиться к посту, стоит заранее приготовиться к строгим ограничениям: не переедать, чтобы не было проблем со здоровьем.

Что надо сделать до праздника

Накануне праздника пчеловоды собирают мед, соты и 14-го числа несут их в церковь для освящения.

Также до даты праздника нужно обязательно убрать в доме, постирать, так как 14 августа работать нельзя.

На Медовый Спас принято печь медовые пряники, лепешки. В них можно добавлять мак, который как раз созревает к этому времени.

Фото: Мед - главный символ праздника (freepik)

Что святят на Маковея

В этот день святят воду, мед и мак, овощи и фрукты из нового урожая. Считается, что мед в этот день становится целебным.

Также святят специальные букеты, в которые вплетают созревшие коробочки мака, цветы, мяту, другие растения. После чего такие букеты становятся оберегами в доме на целый год. Прошлогодний букет нельзя выбрасывать, его надо сжечь.

Что нельзя делать на Маковея

Работать, заниматься домашними делами (шить, убирать, стирать).

Ссориться и желать другим зла.

Устраивать шумные застолья, громко говорить, ругаться.

Употреблять запрещенную в Успенский пост пищу, алкоголь.

Яблочный Спас

19 августа отмечается второй Спас - Яблочный. По церковному календарю в этот день большой двунадесятый праздник - Преображение Господне. В церкви освящают яблоки, которыми потом угощают родных и близких. Из них пекут пироги, готовят другие блюда.

Что надо успеть к празднику

Поскольку на праздник запрещено тяжело работать, до Спаса нужно обязательно навести порядок в доме. Считается, если встретить этот день в беспорядке - неудачи будут преследовать вашу семью круглый год.

19 августа нужно обязательно попробовать освященное яблоко. А вот до праздника яблоки есть нельзя.

Фото: яблоки нельзя пробовать до Спаса (freepik)

Что надо святить в церкви

Конечно - это яблоки. А еще добавьте в корзину другие свежие фрукты и овощи: груши, виноград, сливы, помидоры, морковь, лук...

Мед, соты, постные пироги с яблоками, другая выпечка с фруктами или овощами будет уместна в корзине.

А чтобы корзинка выглядела не только вкусно, но и нарядно, добавьте в нее колоски пшеницы и ржи, васильки и бархатцы.

Ни в коем случае не несите в храм алкоголь (кроме кагора), мясо и другие продукты животного происхождения.

На Спас можно немного смягчить пост

Для тех, кто соблюдает Успенский пост (14-27 августа), в этот день есть исключения - рыба и немного красного вина.

А вот выпечку с яблоками надо готовить на постном тесте (без животных жиров, только растительные).

Из разрешенных продуктов на Успенский пост выделяют такие: овощи, фрукты, мед, орехи, грибы, крупы, хлеб.

Погадайте на будущее на яблоках

Какой вкус будет у первого яблока, таким будет ваше будущее. Кислое - готовьтесь к трудностям, сладкое - к радостям.

Загадайте желание перед тем, как откусить освященное яблоко, оно обязательно исполнится. Однако помните - желание должно быть добрым и светлым.

Что строго запрещено делать на Яблочный Спас

Выполнять любую работу по дому кроме приготовления пищи и сбора урожая.

Шить, вязать, заниматься уборкой, строительными работами.

Убивать насекомых - даже тех, что считаются вредителями.

Таить в себе обиду, конфликтовать, выяснять отношения и оскорблять людей.

Ореховый (Хлебный) Спас

29 августа отмечается Третий, Ореховый, или Хлебный, Спас. В церкви отмечается посвящение Успения Пресвятой Богородицы (28 августа), а также Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

К этому времени обычно созревает орешник (лещина), а также уже готовое зерно из нового урожая. Интересно, что по народным приметам, в один год не могло быть одинаково хорошего урожая орехов и пшеницы.

Принято печь хлеб из свежего зерна, нести его на освящение в церковь. Потом его делили между всеми членами семьи.

Что надо успеть сделать до праздника

В этот день нужно активно готовиться к зиме, делая запасы. Работать можно и нужно, а вот лениться - нельзя.

Орехи собирали часто за день до Спаса, чтобы успеть посвятить их.

К Ореховому Спасу когда-то мастерили из орешника специальные веники для бани - сушить их надо было отдельно от других трав и растений. День принято было закончить мытьем в бане с этими вениками.

Успенский пост закончился, поэтому можно пировать и устраивать пышное застолье. Печь хлеб, делать пироги с грибами, различную сладкую выпечку с орехами, медом и яблоками. Заготавливали также ореховую настойку, которая обладает лечебными свойствами.

На зиму делали настойку из перепонок ореха. Она помогает при простуде и болезненных суставах. Также считается, что лекарство помогает при потере мужской силы.

Фото: Ореховый Спас имеет важные и интересные традиции (pixabay)

Что нужно освятить в храме

Из муки нового помола пекли хлеб, который освящали в церкви. Затем его бережно делили между всеми членами семьи, а также раздавали нуждающимся, чтобы в доме был достаток и здоровье.

В церковь на освящение несли кроме свежеиспеченных караваев, зерно, орехи, ореховые ветки, яблоки, мед.

Как погадать на орехах

Как и на яблоках в Яблочный Спас, в этот праздник можно гадать на орехах. С первым съеденным орехом можно было предсказать свою судьбу.

Если орех был вкусный и сладковатый - это к большой любви, горький - жди от любимого измены. Недозрелый орех сулит важную весть, а если попался гнилой - берегись - будет беда.

Что запрещено делать на Хлебный Спас

Отказывать в милостыне нуждающимся.

Лениться и бездельничать - в этот день нужно активно готовиться к зиме, делая запасы.

Ссориться, ругаться желать кому-нибудь зла - дурные мысли вернутся к вам бумерангом.

Что можно и нельзя есть во время Успенского поста

Успенский пост (14-27 августа) по строгости приравнивается к большому, то есть без молочных, мясных и рыбных блюд.

В субботу и воскресенье можно есть растительное масло, и только в Преображение Господне (19 августа) разрешается подавать на стол рыбные блюда и выпить немного вина.

Если конец поста приходится на среду или пятницу, то в эти дни тоже разрешена рыба.

Из разрешенных продуктов на Успенский пост выделяют такие: овощи, фрукты, мед, орехи, грибы, крупы, хлеб.