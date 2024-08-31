З макіяжем та голим торсом. Артем Пивоваров підкорив виступом на концерті Klavdia Petrivna

Як виглядав співак

Пивоваров вийшов на сцену, аби разом з Клавдією виконати їхню дуетну пісню "Барабан". І для цього артист вибрав дуже ефектний образ.

Було помітно, що співак зробив "рокерський" макіяж - на очах були чорні тіні. Також Артем блиснув пресом, адже приміряв для виходу на сцену незвичайний "верх" - з комірцем, але майже без тканини на торсі.

Пивоваров похизувався пресом (скріншот)

Пивоваров почувався дуже впевнено. Він "запалив" сцену, а потім "передав слово" Клавдії. Вона ж виконувала свою партію у капелюсі та масці, які вже стали її фірмовими аксесуарами.

Як реагує мережа

Фани Пивоварова були у захваті від його виступу та нового образу. Коментатори пригадали, що на початку кар'єри артист був більш брутальним, а нині міг вирішити повернутися до того амплуа.

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