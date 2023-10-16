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Макаревич поставив на місце росіян, які накинулися на нього за відсутність в Ізраїлі під час війни

Понеділок 16 жовтня 2023 17:30
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Макаревич поставив на місце росіян, які накинулися на нього за відсутність в Ізраїлі під час війни Андрій Макаревич (фото: російські ЗМІ)
Автор: Іванна Пашкевич

На лідера гурту "Машина времени" Андрія Макаревича накинулися російські пропагандисти за те, що той начебто "втік" з Ізраїлю через війну. Відповідь музиканта не змусила на себе довго чекати.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку знаменитості.

Андрій Макаревич відповів російським пропагандистам

Спеціально для "моралістів" з країни-агресорки виконавець записав відеозвернення, у якому повідомив, що напад палестинських бойовикив ХАМАС на Ізраїль, де він проживає вже декілька років з родиною, чоловік зустрів у Німеччині.

Макаревич поставив на місце росіян, які накинулися на нього за відсутність в Ізраїлі під час війни

Андрій Макаревич (фото: російські ЗМІ)

Разом з колективом "Машина времени" у нього був тур Європою.

Зараз зірка планує повертатися назад, в Ізраїль.

"Говнюки з жовтої російської преси вже встигли написати, що Макаревич знову втік від війни, цього разу ізраїльської, і прохолоджується в Європі. Війна мене застала наприкінці другого тижня наших гастролей із "Машиной времени". І переривати їх, скасовувати їх закінчення я просто не міг. Але сьогодні ми відіграли останній концерт, а завтра я лечу додому - в Ізраїль", - сказав музикант.

За словами співака, у нього було відчуття провини, тому що всі там, а він ні.

Макаревич поставив на місце росіян, які накинулися на нього за відсутність в Ізраїлі під час війни

Андрій Макаревич (фото: російські ЗМІ)

Тому одразу після свого повернення в Ізраїль він почне активно допомагати країні.

"Гвинтівку мені, на жаль, не дадуть, я з'ясовував, хоча я дуже непогано стріляю. Але я постараюся чимось бути корисним. Я дуже хочу побажати всім нашим солдатам, усім резервістам, усім добровольцям удачі і якнайшвидшої перемоги. Будь ласка, залишайтеся цілими і неушкодженими, повертайтеся додому. Переможемо ми обов'язково, ми й не таке бачили", - додав виконавець.

Нагадаємо, нещодавно Макаревич розповів, що буде зі світом, якщо Україна та Ізраїль не переможуть.

Також ми писали, що 22-річний хлопець в Ізраїлі врятував наречену ціною власного життя.

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