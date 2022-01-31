Магнитные бури ударят в первые дни февраля: головная боль обеспечена всем

Дата магнитных бурь

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, ухудшение геомагнитной ситуации начнется в ночь с 1 на 2 февраля. Уже к 6 часам утра 2 февраля магнитная буря достигнет красного уровня – уровня G1.

Самыми опасными часами станет период к 06:00 до 14:00. К вечеру геомагнитная обстановка успокоится. Ожидается, что ухудшение геомагнитной обстановки начнется еще вечером во вторник, 1 февраля. И продлится негативное воздействие до конца дня 2 февраля.

Второй удар последует через несколько дней – в субботу, 5 февраля. Он также станет очень мощным и ему присвоили красный уровень G1.

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Чем опасны магнитные бури

В дни магнитных бурь люди могут чувствовать ухудшение самочувствия, снижение сил и концентрации. Особенно это опасно для людей с хроническими заболеваниями и для пожилых людей.

Также могут быть проблемы в работе электронной техники, может барахлить связь.

Основные проблемы со здоровьем:

Головные боли, мигрень, головокружение

Сонливость, бессонница

Перепады давления и нарушение сердечного ритма

Быстрая утомляемость, апатия, снижение концентрации

Потеря аппетита, тошнота

Раздражительность, агрессивность, повышенная эмоциональность, чувство напряжения

Обострение хронических заболеваний

Ломота в костях, в суставах, боль на старых местах переломов

Как можно помочь организму

Специалисты рекомендуют придерживаться четкого распорядка дня, полноценно высыпаться (7-8 часов) и избегать чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки.

Утром нужно принять контрастный душ, вечером – расслабляющую ванну. Днем обязательно погулять на свежем воздухе.

Все физические и психоэмоциональные нагрузки нужно снизить, избегать стрессов, конфликтов и перенапряжения.

Энергичную тренировку в спортзале можно заменить походом на бассейн.

В еде стоит отдать предпочтение свежим овощам и фруктам, а вот от жирной, острой и вредной пищи стоит отказаться.

Количество кофе нужно ограничить 1-2 чашками в день, пить побольше чая с травами и лимоном. От алкоголя нужно отказаться полностью.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать, меньше нервничать, а под руками держать необходимые лекарства.