Магнитные бури в январе 2021: Украину накроет серия метеоударов

В январе ожидается продолжительный период высокой солнечной активности. Скоро нас ждет шторм, который продлится четверо суток. Но эти геомагнитные колебания будут не единственными в январе 2021.

Астрофизики назвали новые даты январских магнитных бурь, а врачи дали советы, как избежать серьезных последствий от них.

Когда ждать самую мощную магнитную бурю января

Так, согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, средняя по силе, но достаточно затяжная солнечная активность начнется 17 января. Продлится магнитная буря до 20 числа этого месяца.

Менее значительные по силе колебания также ожидаются 25 и 26 января.

Интересно, что ученые прогнозируют в ближайшем будущем усиление магнитных бурь. Дело в том, что Солнце вошло в "25-й цикл", из-за чего его активность начала расти. Пика звезда достигнет уже в 2025 году.

Как уберечься от последствий магнитной активности

Медики не перестают напоминать, что даже небольшие магнитные бури для метеозависимых людей могут стать причиной изменения артериального давления, а также обострения сердечно-сосудистых заболеваний. В наибольшей опасности – люди пожилого возраста с гипертонией или гипотонией, а также болезнями сердца.

Тем, кто не страдает хроническими заболеваниями тоже, могут угрожать такие состояния как общее недомогание, усталость, головная боль, снижение концентрации.

Медики подчеркивают, что группам риска важно следить за состоянием здоровья в дни магнитной активности. Мощные короткие магнитные бури могут иметь такое же влияние, как и несильные, но достаточно продолжительные. Именно поэтому в случае метеомагнитной зависимости важно проконсультироваться с врачом и выработать алгоритм действий на случай ухудшения состояния.

Всем, кто страдает от хронических сосудистых заболеваний, врачи рекомендуют иметь при себе препараты для стабилизации состояния.

Из общих рекомендаций – в дни магнитной активности необходимо соблюдать режим здорового сна не менее 7 часов, исключить тяжелую пищу и пить достаточное количество воды. Также стоит ограничить физические нагрузки.

Напомним что ранее мы публиковали прогноз погоды на весь 2021 год.

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