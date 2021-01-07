ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Магнитные бури в январе 2021: Украину накроет серия метеоударов

Четверг 07 января 2021 18:48
Магнитные бури в январе 2021: Украину накроет серия метеоударов
Магнитные бури в январе 2021 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В январе ожидается продолжительный период высокой солнечной активности. Скоро нас ждет шторм, который продлится четверо суток. Но эти геомагнитные колебания будут не единственными в январе 2021.

Астрофизики назвали новые даты январских магнитных бурь, а врачи дали советы, как избежать серьезных последствий от них.

Когда ждать самую мощную магнитную бурю января

Так, согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, средняя по силе, но достаточно затяжная солнечная активность начнется 17 января. Продлится магнитная буря до 20 числа этого месяца.

Менее значительные по силе колебания также ожидаются 25 и 26 января.

Магнитные бури в январе 2021: Украину накроет серия метеоударов

Интересно, что ученые прогнозируют в ближайшем будущем усиление магнитных бурь. Дело в том, что Солнце вошло в "25-й цикл", из-за чего его активность начала расти. Пика звезда достигнет уже в 2025 году.

Как уберечься от последствий магнитной активности

Медики не перестают напоминать, что даже небольшие магнитные бури для метеозависимых людей могут стать причиной изменения артериального давления, а также обострения сердечно-сосудистых заболеваний. В наибольшей опасности – люди пожилого возраста с гипертонией или гипотонией, а также болезнями сердца.

Тем, кто не страдает хроническими заболеваниями тоже, могут угрожать такие состояния как общее недомогание, усталость, головная боль, снижение концентрации.

Медики подчеркивают, что группам риска важно следить за состоянием здоровья в дни магнитной активности. Мощные короткие магнитные бури могут иметь такое же влияние, как и несильные, но достаточно продолжительные. Именно поэтому в случае метеомагнитной зависимости важно проконсультироваться с врачом и выработать алгоритм действий на случай ухудшения состояния.

Всем, кто страдает от хронических сосудистых заболеваний, врачи рекомендуют иметь при себе препараты для стабилизации состояния.

Из общих рекомендаций – в дни магнитной активности необходимо соблюдать режим здорового сна не менее 7 часов, исключить тяжелую пищу и пить достаточное количество воды. Также стоит ограничить физические нагрузки.

Напомним что ранее мы публиковали прогноз погоды на весь 2021 год.

Также мы писали, что синоптики дали детальный прогноз на ближайшие три месяца.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь прогнозСолнце

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь