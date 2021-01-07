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Магнітні бурі в січні 2021: Україну накриє серія метеоударов

Четвер 07 січня 2021 18:48
Магнітні бурі в січні 2021: Україну накриє серія метеоударов
Магнітні бурі в січні 2021 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У січні очікується тривалий період високої сонячної активності. Скоро нас чекає шторм, який триватиме чотири доби. Але ці геомагнітні коливання будуть не єдиними в січні 2021.

Астрофізики назвали нові дати січневих магнітних бур, а лікарі дали поради, як уникнути серйозних наслідків від них.

Коли чекати найпотужнішу магнітну бурю січня

Так, згідно даними Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, середня по силі, але досить затяжна сонячна активність розпочнеться 17 січня. Триватиме магнітна буря до 20 числа цього місяця.

Менш значні за силою коливання також очікуються 25 та 26 січня.

Магнітні бурі в січні 2021: Україну накриє серія метеоударов

Цікаво, що вчені прогнозують у найближчому майбутньому посилення магнітних бур. Річ у тому, що Сонце увійшло в "25-й цикл", через що його активність почала зростати. Піку зірка досягне вже у 2025 році.

Як уберегтися від наслідків магнітної активності

Медики не перестають нагадувати, що навіть невеликі магнітні бурі для метеозалежних людей можуть стати причиною зміни артеріального тиску, а також загострення серцево-судинних захворювань. У найбільшій небезпеці – люди похилого віку з гіпертонією або гіпотонією, а також хворобами серця.

Тим, хто не страждає хронічними захворюваннями теж можуть загрожувати такі стани як загальне нездужання, втома, головний біль, зниження концентрації.

Медики підкреслюють, що групам ризику важливо стежити за станом здоров'я в дні магнітної активності. Потужні короткі магнітні бурі можуть мати такий же вплив, як і несильні, але досить тривалі. Саме тому в разі метеомагнітної залежності важливо проконсультуватися з лікарем і виробити алгоритм дій на випадок погіршення стану.

Всім, хто страждає від хронічних судинних захворювань, лікарі рекомендують мати при собі препарати для стабілізації стану.

Із загальних рекомендацій – у дні магнітної активності необхідно дотримуватися режиму сну не менше 7 годин, виключити важку їжу і пити достатню кількість води. Також варто обмежити фізичні навантаження.

Нагадаємо, що раніше ми публікували прогноз погоди на весь 2021 рік.

Також ми писали, що синоптики дали детальний прогноз на найближчі три місяці.

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