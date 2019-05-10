Магнитные бури в мае: украинцев предупреждают о сложной неделе

Магнитные бури в мае начнутся в субботу, 11 мая, и период магнитной активности затянется практически на целую неделю, до 17 мая. В этот период даже здоровые люди могут почувствовать на себе влияние активности на поверхности Солнца.

Эксперты рекомендуют на период с 11 по 17 мая снизить активность и если нет возможности пересидеть дома или отдохнуть на даче, то стоит хотя бы не перенапрягаться.

Особое влияние магнитные колебания будут иметь на метеозависимых, а также на тех, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. В такие дни им рекомендуется не нагружать себя физической работой, соблюдать правильный рацион питания, больше гулять на свежем воздухе и пить много воды. Дальние поездки стоит ограничить и держать под рукой необходимые лекарства.

Магнитная буря ожидается в субботу, 11 мая (Коллаж РБК-Украина)

Врачи напоминают, что в такие дни нарушается работа сердечно-сосудистой системы, может повыситься артериальное давление и уровень адреналина. Также люди под влиянием магнитных бурь склонны к стрессам, обострению страхов, чувству беспокойства и раздражительности.

Для тех, кто склонен к головным болям, специалисты советуют соблюдать несколько простых правил:

Не подниматься резко с кровати или со стула после долго сидения.

Отказаться от полетов в самолетах и от поездок метро.

Если есть возможность отказаться от поездки за рулем – отказаться, если нет – передвигаться на автомобиле очень аккуратно.

Принимать контрастный душ.

Для облегчения состоянии можно выпить чаю с мятой. Мята помогает снять головную боль и головокружение.

Напомним, ранее мы сообщали все даты магнитных бурь в мае и давали рекомендации о том, как пережить этот период.

А также рассказывали о том, что астрологи назвали самые неудачные дни в мае.