Магнитные бури в конце марта и в начале апреля: названы самые опасные дни
Магнитные бури возникают из-за вспышек темных пятен на Солнце и частички плазмы попадают в атмосферу Земли. Это вызывает геомагнитные колебания.
Такие колебания приводят к ухудшению самочувствия у людей, к вспышкам раздражительности и общему недомоганию.
Когда в конце марта и в начале апреля стоит поберечь свое здоровье и снизить физические нагрузки, рассказали в НВ.
Даты магнитных бурь
В марте ожидается одна небольшая магнитная буря – 27 числа. Сильная магнитная буря ожидается с 31 марта по 2 апреля. Эта буря будет длиться почти три дня и может спровоцировать ухудшение самочувствия у многих людей на планете.
Следующая магнитная буря средней интенсивности ожидается 7 апреля. Потом специалисты прогнозируют еще одну бурю – с 18 по 20 апреля. Однако интенсивность этой бури сейчас предсказать невозможно.
Какие симптомы чаще всего вызывает магнитная буря
- Головные боли
- Нарушение сна – сонливость, бессонница
- Учащенное сердцебиение, скачки давления
- Апатия, раздражительность, повышенная утомляемость
- Агрессия, депрессия и другие проявления психоэмоционального спектра
- Ломота в костях, суставах, в местах давних переломов
- Обострение хронических заболеваний
Как помочь организму в дни магнитных бурь
Стараться полноценно высыпаться и соблюдать привычный распорядок дня.
Больше дышать свежим воздухом.
Физическую нагрузку лучше снизить, не перенапрягаться и не перегружать нервную систему.
Утром принимать контрастный душ, делать зарядку, вечером – расслабляющую ванну.
Обязательно хорошо питаться и избегать вредную и острую, соленую пищу. Количество кофе снизить или заменить травяными чаями. Очень важно пить достаточное количество воды.
В рацион включить овощи и фрукты, зелень. А от алкоголя стоит отказаться.
Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать, меньше напрягаться, а необходимые лекарства держать под руками.
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