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Магнитные бури в конце марта и в начале апреля: названы самые опасные дни

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Вторник 22 марта 2022 08:20
Магнитные бури в конце марта и в начале апреля: названы самые опасные дни Магнитные бури в апреле 2022 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Магнитные бури возникают из-за вспышек темных пятен на Солнце и частички плазмы попадают в атмосферу Земли. Это вызывает геомагнитные колебания.

Такие колебания приводят к ухудшению самочувствия у людей, к вспышкам раздражительности и общему недомоганию.

Когда в конце марта и в начале апреля стоит поберечь свое здоровье и снизить физические нагрузки, рассказали в НВ.

Даты магнитных бурь

В марте ожидается одна небольшая магнитная буря – 27 числа. Сильная магнитная буря ожидается с 31 марта по 2 апреля. Эта буря будет длиться почти три дня и может спровоцировать ухудшение самочувствия у многих людей на планете.

Следующая магнитная буря средней интенсивности ожидается 7 апреля. Потом специалисты прогнозируют еще одну бурю – с 18 по 20 апреля. Однако интенсивность этой бури сейчас предсказать невозможно.

Какие симптомы чаще всего вызывает магнитная буря

  • Головные боли
  • Нарушение сна – сонливость, бессонница
  • Учащенное сердцебиение, скачки давления
  • Апатия, раздражительность, повышенная утомляемость
  • Агрессия, депрессия и другие проявления психоэмоционального спектра
  • Ломота в костях, суставах, в местах давних переломов
  • Обострение хронических заболеваний

Как помочь организму в дни магнитных бурь

Стараться полноценно высыпаться и соблюдать привычный распорядок дня.

Больше дышать свежим воздухом.

Физическую нагрузку лучше снизить, не перенапрягаться и не перегружать нервную систему.

Утром принимать контрастный душ, делать зарядку, вечером – расслабляющую ванну.

Обязательно хорошо питаться и избегать вредную и острую, соленую пищу. Количество кофе снизить или заменить травяными чаями. Очень важно пить достаточное количество воды.

В рацион включить овощи и фрукты, зелень. А от алкоголя стоит отказаться.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать, меньше напрягаться, а необходимые лекарства держать под руками.

Напомним, ранее мы писали о том, как восстановить сон в условиях войны и постоянного стресса.

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