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Магнітні бурі в кінці березня і на початку квітня: названі найнебезпечніші дні

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Вівторок 22 березня 2022 08:20
Магнітні бурі в кінці березня і на початку квітня: названі найнебезпечніші дні Магнітні бурі в квітні 2021 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Магнітні бурі виникають через спалахи темних плям на сонці та частинки плазми потрапляють в атмосферу Землі. Це викликає геомагнітні коливання.

Такі коливання призводять до погіршення самопочуття у людей, до спалахів дратівливості та загального нездужання.

Коли в кінці березня і на початку квітня варто поберегти своє здоров'я і знизити фізичні навантаження, розповіли у НВ.

Дати магнітних бур

У березні очікується одна невелика магнітна буря - 27 числа. Сильна магнітна буря очікується з 31 березня по 2 квітня. Ця буря триватиме майже три дні та може спровокувати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.

Наступна магнітна буря середньої інтенсивності очікується 7 квітня. Потім фахівці прогнозують ще одну бурю - з 18 по 20 квітня. Однак інтенсивність цієї бурі зараз передбачити неможливо.

Які симптоми найчастіше викликає магнітна буря

  • Головний біль
  • Порушення сну - сонливість, безсоння
  • Прискорене серцебиття, скачки тиску
  • Апатія, дратівливість, підвищена стомлюваність
  • Агресія, депресія та інші прояви психоемоційного спектра
  • Ломота в кістках, суглобах, в місцях давніх переломів
  • Загострення хронічних захворювань

Як допомогти організму в дні магнітних бур

Намагатися повноцінно висипатися і дотримуватися звичного розпорядку дня.

Більше дихати свіжим повітрям.

Фізичне навантаження краще знизити, не перенапружуватися і не перевантажувати нервову систему.

Вранці приймати контрастний душ, робити зарядку, ввечері – розслаблюючу ванну.

Обов'язково добре харчуватися та уникати шкідливу і гостру, солону їжу. Кількість кави знизити або замінити трав'яними чаями. Дуже важливо пити достатню кількість води.

У раціон включити овочі та фрукти, зелень. А від алкоголю варто відмовитися.

Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати, менше напружуватися, а необхідні ліки тримати під руками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відновити сон в умовах війни та постійного стресу.

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