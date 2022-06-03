Магнитные бури в июне 2022: два средних шторма и один сильный удар

В июне магнитные бури могут доставить неприятности многим людям на планете. Ожидается две затяжных бури средней интенсивности и один сильный удар.
Когда в июне ожидаются магнитные бури и как можно уберечь здоровье - читайте в материале ниже.
Первая декада июня будет спокойной и до 12 числа никаких магнитных колебаний не прогнозируется.
Первая магнитная буря летом ожидается с 12 по 14 июня - она не превысит 4 уровня, а значит будет средней мощности.
Еще одна похожая магнитная буря ожидается с 16 по 18 июня - она также умеренная, 4 уровня.
А вот с 23 по 25 июня прогнозируется сильная магнитная буря и самым опасным днем станет 24 июня - буря достигнет красных значений, G1.
Небольшие магнитные бури обычно малозаметны для человека и неприятные ощущения, ухудшение здоровья могут почувствовать метеозависимые люди, пожилые или люди с хроническими заболеваниями.
Более сильные вспышки на солнце влияют на всех людей на планете и могут наблюдаться такие симптомы:
1. Соблюдайте нормальный распорядок дня, спите не менее 7-9 часов в сутки.
2. Правильно и регулярно питайтесь. Исключите жирную, острую и вредную пищу, а также алкоголь. Снизьте количество кофе и сигарет, пейте больше воды и травяного чая. В рацион добавьте больше фруктов и овощей.
3. Интенсивную тренировку и зарядку замените на пробежку, поход на бассейн и прогулку на свежем воздухе.
4. Избегайте прямых солнечных лучей в пиковое время.
5. Вечером откажитесь от просмотра новостей, эмоциональных фильмов и бесед - постарайтесь расслабиться. В этом поможет ванна с травами.
6. Утром примите контрастный душ - он поможет взбодриться. Сделайте зарядку и обязательно позавтракайте.
7. Поберегите свое эмоциональное состояние - не ввязывайтесь в споры и конфликты, не выясняйте отношения, не поддавайтесь на агрессивные провокации.
8. Людям с хроническими заболеваниями нужно снизить нагрузку, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.
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