Магнитные бури в июне 2022: два средних шторма и один сильный удар

Даты магнитных бурь в июне

Первая декада июня будет спокойной и до 12 числа никаких магнитных колебаний не прогнозируется.

Первая магнитная буря летом ожидается с 12 по 14 июня - она не превысит 4 уровня, а значит будет средней мощности.

Еще одна похожая магнитная буря ожидается с 16 по 18 июня - она также умеренная, 4 уровня.

А вот с 23 по 25 июня прогнозируется сильная магнитная буря и самым опасным днем станет 24 июня - буря достигнет красных значений, G1.

Как влияют магнитные бури на человека

Небольшие магнитные бури обычно малозаметны для человека и неприятные ощущения, ухудшение здоровья могут почувствовать метеозависимые люди, пожилые или люди с хроническими заболеваниями.

Более сильные вспышки на солнце влияют на всех людей на планете и могут наблюдаться такие симптомы:

Головные боли, головокружение

Нарушение сна, бессонница, сонливость

Раздражительность, апатия, агрессия, депрессивные расстройства

Повышенная утомляемость, нарушение концентрации и сосредоточенности

Упадок сил

Боли в животе, тошнота, проблемы с аппетитом

Учащенное сердцебиение, боли в сердце, скачки артериального давления

Обострение хронических заболеваний

Ломота в костях, слабость в мышцах, боль в местах переломов

Как помочь организму в дни магнитных бурь

1. Соблюдайте нормальный распорядок дня, спите не менее 7-9 часов в сутки.

2. Правильно и регулярно питайтесь. Исключите жирную, острую и вредную пищу, а также алкоголь. Снизьте количество кофе и сигарет, пейте больше воды и травяного чая. В рацион добавьте больше фруктов и овощей.

3. Интенсивную тренировку и зарядку замените на пробежку, поход на бассейн и прогулку на свежем воздухе.

4. Избегайте прямых солнечных лучей в пиковое время.

5. Вечером откажитесь от просмотра новостей, эмоциональных фильмов и бесед - постарайтесь расслабиться. В этом поможет ванна с травами.

6. Утром примите контрастный душ - он поможет взбодриться. Сделайте зарядку и обязательно позавтракайте.

7. Поберегите свое эмоциональное состояние - не ввязывайтесь в споры и конфликты, не выясняйте отношения, не поддавайтесь на агрессивные провокации.

8. Людям с хроническими заболеваниями нужно снизить нагрузку, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.