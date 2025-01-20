Магнітні бурі: всі несприятливі дати та прогноз на тиждень

Прогноз магнітних бур на 20-25 січня

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, на цьому тижні очікується декілька сплесків геомагнітної активності.

Понеділок, 20 січня - помірна магнітна буря, К-індекс 4. Вона буде відчутна для метеозалежних.

Вівторок, 21 січня - магнітні коливання від слабких до помірних.

Середа, 22 січня - потужна магнітна буря червоного рівня, К-індекс 6. Найбільший вплив з 12:00 до 18:00.

Четвер, 23 січня - слабкі або помірні коливання

П'ятниця, 24 січня - слабкі або помірні коливання

Субота, 25 січня - магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5.

Варто зазначити, що усі прогнози науковців щодо магнітних бур - попередні, оскільки активність Сонця мінлива і дані можуть змінюватися навіть протягом однієї доби. Тому рекомендується слідкувати за оновленнями та попередженнями.

Чому виникають магнітні бурі

Вибухи та сплески на Сонці провокують викиди сонячної енергії у простір, а це викликає підвищену геомагнітну обстановку. Сонячна енергія, що складається з протонів та електронів швидко розсіюється у різних напрямах, зокрема й у сторону Землі.

Заряджені частинки здатні швидко переміщатися у просторі й коли вони досягають магнітосфери Землі, вони провокують активність, яку й називають сонячними або магнітними бурями.

Бурі розрізняють по їх виникненню та потужності. Усі бурі нижче К-індексу 4 - це слабкі та помірні бурі, які здатні відчути тільки люди, більш чутливі до геомагнітних коливань та зміни погоди.

Усі бурі сильніші за К-індекс 4 - це потужні бурі, які здатні не тільки викликати погіршення самопочуття людини, а й вплинути на роботу радіозв'язку, роботу супутників, GPRS. А ще потужні бурі можуть спричинити полярне сяйво.

Як магнітні бурі впливають на людину

Вчені всього світу проводять дослідження і зараз єдиної думки щодо впливу магнітних бур на людину не має. Однак існує чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок магнітних бур та погіршення самопочуття у людей.

Одне з досліджень показало, що сильні магнітні бурі здатні впливати на біоелектричні процеси в організмі людини та викликати порушення сну, зниження працездатності, підвищення тривожності та дратівливості.

Під час магнітних бур можливі такі симптоми:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Туман в голові

Безсоння

Слабкість

Сонливість вдень

Швидка втомлюваність

Зниження концентрації та працездатності

Підвищення тривожності

Пригніченість

Дратівливість

Агресія

Депресивні стани

Як знизити вплив магнітних бур на організм

Лікарі дають загальні рекомендації й радять дотримуватися нормального режиму дня, більше відпочивати, дихати свіжим повітрям. А також:

Пити достатньо води

Повноцінно висипатися

Зменшити рівень стресу та фізичного навантаження

Не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, шкідливою їжею та гаджетами

Допомагають:

Прогулянки на свіжому повітрі

Плавання у басейні

Спокійні заняття

Трав'яний чай

Якщо самопочуття погіршується або викликає занепокоєння - варто звернутися за допомогою лікарів.