Магнітні бурі у вересні 2024: графік для українців

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно стаються різноманітні вибухи та спалахи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається з заряджених частинок - електронів та протонів, що мають здатність швидко розповсюджуватися у просторі. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку називають сонячною або магнітною бурею.

Усі магнітні бурі розрізняють за потужністю і наділяють їх індексами. Від К-індексу 1 до К-індексу 3 - це невелика активність, малопомітна для людини. Від К-індексу 3 до К-індексу - 5 - помірна буря. Від К-індексу 5 та вище - бурі червоного рівня, які викликають погіршення самопочуття, збій роботи техніки, супутників, частот та інколи північні сяйва.

Коли будуть магнітні бурі у вересні

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, вересень почався з потужних магнітних бур червоного рівня, які досягнуть К-індексу 6. Вже з 3 вересня магнітосфера почне заспокоюватися.

8 вересня - помірна магнітна буря, К-індекс 3

10 вересня - сильна магнітна буря, К-індекс 7

15 -17 вересня - помірна затяжна магнітна буря, К-індекс 4

23-25 вересня - сильна магнітна буря, від К-індексу 4 до К-індексу 6

28 вересня - помірна магнітна буря, К-індекс 3

Як магнітна буря впливає на людину

За даними деяких досліджень, магнітні бурі, спричинені спалахами на Сонці, дійсно можуть впливати на організм людини. Особливо це стосується тих людей, які чутливі до змін навколишнього середовища.

Магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі, що може призводити до порушення сну, знищення працездатності та дратівливості.

В дні магнітних бур можуть бути загострення у людей з серцево-судинними захворюваннями: порушення ритму пульсу, підвищення артеріального тиску, аритмія, болі у серці.

Також магнітні бурі впливають на нервову систему й викликають головні болі, мігрені, запаморочення, дратівливість, безсоння, підвищену тривожність.

Багато людей скаржаться в такі дні на слабкість, втому, апатію, біль у суглобах та м'язах, нудоту, задишку.

Як захистити здоров'я в дні магнітних бур

Оскільки багато людей під час магнітних бур відчувають погіршення стану організму, лікарі мають певні загальні поради, що дозволяють зменшити негативний вплив на самопочуття. А саме: