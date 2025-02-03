Магнітні бурі: усі несприятливі дати, прогноз на тиждень

Прогноз магнітних бур на тиждень

3 лютого

Очікується помірна магнітна буря рівня G1 (К-індекс 4). Це означає, що магнітосфера Землі буде злегка збуреною, що може виявити незначні нездужання у метеочутливих людей. У цей день можливі: головний біль, втома, коливання артеріального тиску.

4 лютого

Геомагнітна активність піде на спад, однак у першій половині дня люди можуть відчувати сонливість, втому, зниження концентрації та працездатності.

5 лютого

Прогнозується магнітна буря червоного рівня G2 (К-індекс 5). У цей день може зрости ризик стрибків артеріального тиску, головного болю та порушення сну. За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), такі бурі також можуть вплинути на роботу супутникових систем.

6 лютого

Магнітосфера почне повертатися до спокійного стану, але можливі ще короткі магнітні збурення. Люди із серцево-судинними захворюваннями можуть відчувати дискомфорт, а також у багатьох людей можуть виникнути проблеми з концентрацією уваги.

7 лютого

Очікується слабка магнітна буря рівня G1 (К-індекс 3-4), яка може проявлятися легкою втому у деяких людей. Вплив на організм буде мінімальним, проте метеочутливі можуть відчувати зміни настрою.

Що таке магнітна буря

Щоденно на Сонці стаються вибухи та спалахи, які призводять до викиду у простір великої кількості заряджених частинок. Ці частинки мають здатність швидко рухатися і можуть досягати магнітосфери Землі. Коли вони починають контактувати з нею, відбуваються збурення, які вчені називають магнітними бурями.

Вже багато років вчені вивчають вплив магнітних бур на життєдіяльність людини. Науково доведено, що під час магнітних бур люди значно частіше скаржаться на певні проблеми зі здоров'ям. Також можуть бути проблеми з роботою засобів зв'язку.

Як магнітна буря впливає на людину

Під час магнітних бур змінюється електромагнітне середовище, що впливає на біологічні ритми та роботу нервової системи. Основні наслідки:

головний біль і запаморочення

стрибки артеріального тиску

безсоння або підвищена втома

зниження концентрації та дратівливість

загострення серцево-судинних захворювань

Медики рекомендують у ці дні бути особливо важливими до свого здоров'я.

Поради під час магнітних бур