Магнітні бурі у травні: вчені назвали усі дні, коли ваше самопочуття під загрозою

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це збурення в магнітному полі Землі, викликане спалахами на Сонці. Під час таких спалахів у космос викидається величезна кількість заряджених частинок, які, досягаючи Землі, взаємодіють з її магнітосферою.

Наслідки цих процесів відчуваються не лише в космосі: магнітні бурі впливають на роботу супутників, електроніки, а головне - на самопочуття людей.

Календар небезпечних дат на травень 2025

За прогнозами NOAA та інших наукових центрів космічної погоди, у травні очікуються кілька періодів підвищеної магнітної активності:

2 травня - магнітна буря червоного рівня (К-індекс 5)

5-7 травня - потужна магнітна буря (К-індекс 5-6)

7-10 травня - затяжна магнітна буря, яка почнеться з помірної активності, у пік досягне G2 (К-індекс 6-7)

18 травня - короткочасна, але сильна магнітна буря (К-індекс 5-6)

22-23 травня –- очікується буря середньої сили

28-30 травня - прогнозується потужна магнітна буря (G2-G3)

У ці дні варто особливо уважно стежити за своїм самопочуттям і мінімізувати навантаження.

Як магнітна буря впливає на людину

Не всі однаково чутливі до магнітних бур, але певні симптоми зустрічаються часто:

Головний біль

Запаморочення

Мігрень

Нудота

Підвищення або зниження артеріального тиску

Загальна слабкість

Сонливість

Порушення сну

Швидка втома

Порушення концентрації та працездатності

Дратівливість

Апатія

Підвищена емоційність

Гостра реакція на різні ситуації

Агресія

Перепади настрою

Загострення хронічних хвороб

Погіршення концентрації уваги

Особливо уразливі люди із серцево-судинними захворюваннями, метеозалежні, вагітні жінки та діти.

Як захиститися під час магнітних бур

Щоб мінімізувати вплив бур на організм, лікарі та дослідники радять:

Повноцінно висипатися - не менше 7-9 годин на добу

Пити більше чистої води - це допомагає підтримувати нормальну циркуляцію крові

Нормально харчуватися, додати у раціон поживні речовини (овочі, фрукти)

Знизити кількість кави та напоїв з кофеїном, не зловживати енергетиками

Від алкоголю та шкідливої їжі, яка навантажує організм - варто відмовитися

Уникати стресу - не планувати важливі справи на небезпечні дні

Не конфліктувати, уникати суперечок

Скоротити час користування гаджетами - електроніка під час бур ще більше навантажує нервову систему

Відмовитися від важких фізичних та розумових навантажень

Добре провітрювати приміщення та більше бувати на свіжому повітрі

Контролювати тиск і приймати ліки за призначенням лікаря

Це прості речі, але вони реально працюють. Якщо ваш стан здоров'я викликає занепокоєння - зверніться до лікарів за допомогою.

Чому важливо знати небезпечні дати магнітних бур

Ігнорування магнітних бур може призвести до загострення хронічних хвороб, погіршення самопочуття та навіть аварійних ситуацій через втрату концентрації.

Для здорових людей бурі теж можуть бути стресом, що накопичується непомітно, але потім проявляється у вигляді зниження імунітету та енергії.

Розуміння календаря магнітних бур допомагає краще планувати важливі справи, подорожі, спортивні навантаження та просто уникати зайвого ризику.