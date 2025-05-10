Магнітні бурі у травні: у які дні буде найважче через нові "шторми"

Магнітні бурі найближчими днями можуть спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті. У вихідні вчені прогнозують підвищену геомагнітну активність, яка може зіпсувати плани через головні болі.

Що відомо про магнітні бурі з 10 по 12 травня і коли очікується "шторм", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Прогноз магнітних бур

10 травня, субота. Очікується підвищена геомагнітна активність, однак показники будуть триматися на G1 (К-індекс 4), що відповідає магнітній бурі помірного рівня.

11 травня, неділя. Вчені прогнозують, що буря може досягти К-індекс 5, що відповідає магнітній бурі червоного рівня. У цей день потрібно уважніше поставитися до здоров'я.

12 травня, понеділок. Магнітна буря піде на спад і показники геомагнітної активності знизяться до К-індекс 3, що відповідає помірній та слабкій бурі.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це порушення магнітного поля Землі внаслідок активності на Сонці. Вона може спричиняти проблеми зі здоров’ям у метеочутливих людей, а також впливати на електроніку, навігаційні системи, супутники.

Як магнітна буря впливає на людину

Чимало досліджень підтвердили, що магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людей. Більш чутливі до таких коливань метеочутливі люди, люди с хронічними захворюваннями, люди похилого віку, вагітні, маленькі діти.

Усі симптоми індивідуальні, однак є прояви, які зустрічаються частіше:

Головний біль

Запаморочення

Мігрень

Нудота

Підвищення або зниження артеріального тиску

Загальна слабкість

Сонливість

Порушення сну

Швидка втома

Порушення концентрації та працездатності

Дратівливість

Апатія

Підвищена емоційність

Гостра реакція на різні ситуації

Агресія

Перепади настрою

Загострення хронічних хвороб

Погіршення концентрації уваги

Як захисти організм від впливу магнітної бурі

Лікарі зазвичай дають загальні рекомендації та наполягають, щоб люди дотримувалися нормального розпорядку дня та більше відпочивали. Також допоможе:

Повноцінний сон (7-9 годин на добу для дорослих) і засинати не пізніше 23:00

Збалансоване харчування з великою кількістю поживних речовин - овочі, фрукти

Вживання достатньої кількості води

Відмова від кави, енергетиків, алкоголю, шкідливої їжі

Уникання стресів, конфліктів, суперечок, надмірних емоцій

Варто більше відпочивати та знизити фізичне та психоемоційне навантаження

Прогулянки на свіжому повітрі та провітрювання приміщень

Скорочення у вечірній час користування гаджетами та екранами

Людям с хронічними захворюваннями варто знизити активність, слідкувати за тиском та станом здоров'я. Якщо самопочуття викликає занепокоєння, необхідно звернутися за допомогою до медиків.