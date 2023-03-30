Магнітні бурі у квітні 2023: на нас чекають дуже непрості дні

У квітні на нас чекає кілька сильних і затяжних магнітних бур. І місяць розпочнеться з березневої магнітної бурі, яка утворилася через дірку на Сонці. Вона затягнеться на перші дні квітня.

Коли очікуються магнітні бурі у квітні 2023 – читайте у матеріалі нижче.

Остання буря березня

За даними спостерігачів, 31 березня накриє Землю магнітна буря середнього рівня. Вона пов'язана з діркою у Сонці.

"Магнітна буря пов'язана з потоком сонячного вітру, який виходить із дірки в атмосфері Сонця. Корональні дірки можуть пошкодити супутники та викликати полярні сяйва на Землі", - зазначають вчені в Science Alert.

Частота магнітних бурь останнім часом пов'язана з появою нових таких дірок на поверхні Сонця. Ця дірка стала вже другою – за дуже короткий проміжок часу.

Перша була виявлена зовсім недавно, і вона була в 30 разів більша за Землю. Нова діра – від 18 до 20 земних розмірів.

Варто зазначити, що магнітні бурі класифікуються за спеціальною шкалою: від G1 до G3 – слабкі бурі майже непомітні. G4 - сильна буря, що викликає головний біль. G5 і вище - дуже сильні бурі, при яких не тільки погіршується самопочуття, але можуть виходити з ладу навіть електроприлади.

Магнітні бурі у квітні

Магнітна буря К-індексу 4, яка розпочнеться 31 березня, продовжиться у квітні, і геомагнітна обстановка почне заспокоюватись лише до 3 квітня. Графік виглядає так:

1-2 квітня - магнітна буря К-індекс 4

3-4 квітня – слабка магнітна буря К-індекс 3

10-11 квітня - магнітна буря К-індекс 4

12 квітня – слабка буря К-індекс 3

14-15 квітня – слабка буря К-індекс 3

16-17 квітня - магнітна буря К-індекс 4

20-21 квітня - сильна магнітна буря К-індекс 5

22-23 квітня – слабка магнітна буря К-індекс 3

Як діє магнітна буря на людину

Слабкі магнітні бурі можуть відчувати лише метеозалежні люди, а сильніші - майже всі люди на планеті. Найбільш схильні до впливу магнітних бур літні люди, немовлята, люди з хронічними захворюваннями та метеозалежні люди.

Часті скарги:

Головний біль, запаморочення, розсіяність

Прискорене серцебиття, стрибки артеріального тиску

Сонливість, підвищена стомлюваність, порушення концентрації

Нудота, слабкість, проблеми зі шлунком, апетитом

Порушення сну - сонливість, безсоння

Дратівливість, агресія, схильність до конфліктів

Підвищена тривожність, апатія, депресивні стани

Загострення хронічних захворювань

Ломота в м'язах, кістках, місцях старих переломів та травм

Як можна допомогти організму в дні магнітних бур

Рекомендується в такі дні знизити фізичні та психоемоційні навантаження, дотримуватися нормального розпорядку дня та повноцінно висипатись – не менше 7-9 годин на добу.

Велике значення мають: водяний баланс, нормальне харчування.

Небажано пити багато кави, її варто замінити трав'яним чаєм. Не рекомендується гостра, солона, шкідлива їжа та алкоголь.

У дні магнітних бур уранці допоможе підбадьоритися невелика зарядка, контрастний душ, пробіжка. Вдень бажано погуляти на свіжому повітрі чи провести час за містом.

Увечері варто відпочити та зайнятися спокійними заняттями – почитати книгу, подивитися легкий фільм, прийняти розслаблюючу ванну.

Крім того, не варто піддаватися на провокації в такі дні, вплутуватися в конфлікти, сперечатися та виявляти агресію.

Людям із хронічними захворюваннями варто знизити активність, більше відпочивати, дихати свіжим повітрям, пити достатньо води та тримати під руками необхідні препарати.