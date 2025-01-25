Магнітні бурі: чи буде "штормити" на вихідних, прогноз
Магнітні бурі найближчими днями, 25 та 26 січня можуть суттєво вплинути на самопочуття чутливих людей. Науковці прогнозують потужний геомагнітний шторм, який вплине не тільки на людей, а й на роботу електроприладів.
Що відомо про магнітні бурі 25 та 26 січня та як знизити їх вплив на самопочуття, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Коли будуть магнітні бурі
За даними фахівців з космічної погоди, 25-26 січня дні очікується підвищена геомагнітна активність.
Основною причиною магнітних бур є сонячні спалахи, які викликають викиди плазми в космос. Коли ці потоки досягають магнітного поля Землі, виникають геомагнітні збурення.
За попередніми прогнозами, на вихідних бурі будуть потужністю G1 (тобто, К-індекс 5). 25 січня очікується підвищення геомагнітної активності ближче до вечора, а 26 січня буря досягне піку в обідній час.
Варто також пам'ятати, що усі прогнози експертів - попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і геомагнітна ситуація може змінюватися до декількох раз на добу.
Як магнітні бурі впливають на організм
Магнітні бурі впливають не лише на техніку та супутниковий зв’язок, але й на людину. Ось основні прояви, які ви можете відчути:
Головний біль, запаморочення та мігрень. Підвищення геомагнітної активності може викликати спазми судин.
Перепади настрою, дратівливість та депресивні стани. Зміни в магнітному полі впливають на вироблення гормонів, що регулюють емоційний стан.
Безсоння. Багато людей скаржаться на порушення сну у періоди геомагнітних бур.
Загострення хронічних захворювань. Особливо це стосується серцево-судинних недуг, таких як гіпертонія чи аритмія.
А також:
- Туман в голові
- Сонливість вдень
- Слабкість
- Швидка втома
- Зниження концентрації та працездатності
- Пригніченість
- Агресія
- Нудота
Вчені провели чимало досліджень на тему магнітних бур та їх впливу на людину і частина з них підтверджує такий зв'язок. Дуже багато людей у дні магнітних бур скаржаться на погіршення самопочуття.
Одне з досліджень з'ясувало, що сильні магнітні бурі здатні впливати на біоелектричні процесі в організмі людини та викликати порушення сну, зниження працездатності, підвищення тривожності та дратівливості.
Як пережити магнітні бурі без стресу
Пийте більше води. Залишайтеся зволоженими, щоб покращити кровообіг і зменшити головний біль.
Відмовтеся від кави та алкоголю. Вони можуть посилити відчуття слабкості та погіршити стан судин.
Дотримуйтеся режиму сну. Лягайте спати раніше і відпочивайте не менш 7-9 годин на добу.
Уникайте перевантажень. Дайте собі більше часу на відпочинок та зменшення стресу.
Гуляйте. Намагайтеся дихати свіжим повітрям - допомагають прогулянки у парку, виїзд на природу. Якщо немає такої можливості - провітрюйте приміщення.
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Під час написання матеріалу використані джерела: NOAA Space Weather Prediction Center, Space Weather Live.
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