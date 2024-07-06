Магнітні бурі будуть штормити всі вихідні: як вберегти своє здоров'я
Потужний магнітний шторм накрив планету й Україну на початку липня. Затяжна магнітна буря червоного рівня тривала майже тиждень, і 4-5 липня вона досягла найбільших показників - К-індексу 9. Але магнітосфера не буде спокійною і на вихідні, 6-7 липня.
Коли очікуються потужні магнітні бурі та як вберегти своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Що таке магнітна буря
Регулярні спалахи та вибухи на Сонці призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії, яка складається з заряджених частинок (протонів та електронів).
Вони здатні швидко переміщатися у просторі, у тому числі - в сторону Землі. Коли вони досягають магнітосфери нашої планети, відбувається геомагнітна активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.
Усі бурі мають класифікацію, де К-індекс від 1 до 3 - слабка буря, від 4 до 5 - помірна. Усі бурі вище К-індексу 5 - це бурі червоного рівня, вплив яких відчувають люди.
При бурях К-індексу 7-9 може бути збій у роботі техніки, супутників, радіочастот, GPRS та вишок зв'язку. А ще - північні сяйва. У людей в такі дні погіршується самопочуття.
Потужна магнітна буря накрила Землю (скриншот)
Що відомо про найближчі магнітні бурі
Потужна магнітна буря пройшла по Землі 4-5 липня і вона досягла К-індексу 9. Влив такої потужної бурі може відчуватися ще декілька днів.
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, у вихідні, 6-7 липня, а також на початку тижня, 8-9 липня, очікується висока сонячна активність, яка піде на спад тільки ввечері 10 липня.
Наступна буря накриє Землю з 11 по 15 липня і ця буря буде бушувати одночасно з сильною спекою, бо вже з 8 липня по всій Україні прогнозують суттєве підвищення температури, до +34 +40 градусів.
Як впливає магнітна буря на людей
Вже проведено чимало досліджень на тему впливу магнітних бур на життєдіяльність людини. Є багато таких, які підтверджують взаємозв'язок між спалахами на Сонці, геомагнітною активністю та погіршенням самопочуття у людей.
На що найчастіше скаржаться люди:
- Головні болі, мігрень
- Запаморочення
- Слабкість
- Швидка втомлюваність
- Сонливість вдень
- Безсоння вночі
- Порушення концентрації
- Туман в голові
- Стрибки артеріального тиску
- Проблеми з серцево-судинною системою
- Погіршення настрою
- Підвищена тривожність
- Дратівливість
- Прояви агресії
- Загострення хронічних хвороб
Що допоможе захистити організм
У дні магнітних бур варто приділяти більше уваги своєму здоров'ю. Лікарі зазвичай дають загальні рекомендації, які допоможуть зменшити вплив та підтримати організм.
Основні поради:
- Дотримуйтеся нормального графіку дня
- Спіть від 7 до 9 годин
- Робіть зранку зарядку, приймайте контрастний душ
- Повноцінно харчуйтеся
- Пийте достатньо води
- Не зловживайте кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею
- Провітрюйте приміщення
- Гуляйте на свіжому повітрі
- Знижуйте фізичні та психоемоційні навантаження
- Обов'язково звертайтеся до лікарів за консультацією чи допомогою - при потребі
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Під час написання матеріалу використані джерела: Meteoagent, SWPC.noaa.
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