ua en ru
Сб, 06 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Магнітні бурі будуть штормити всі вихідні: як вберегти своє здоров'я

Субота 06 липня 2024 07:45
UA EN RU
Магнітні бурі будуть штормити всі вихідні: як вберегти своє здоров'я Наз Землею вирує сильна магнітна буря (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Потужний магнітний шторм накрив планету й Україну на початку липня. Затяжна магнітна буря червоного рівня тривала майже тиждень, і 4-5 липня вона досягла найбільших показників - К-індексу 9. Але магнітосфера не буде спокійною і на вихідні, 6-7 липня.

Коли очікуються потужні магнітні бурі та як вберегти своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке магнітна буря

Регулярні спалахи та вибухи на Сонці призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії, яка складається з заряджених частинок (протонів та електронів).

Вони здатні швидко переміщатися у просторі, у тому числі - в сторону Землі. Коли вони досягають магнітосфери нашої планети, відбувається геомагнітна активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.

Усі бурі мають класифікацію, де К-індекс від 1 до 3 - слабка буря, від 4 до 5 - помірна. Усі бурі вище К-індексу 5 - це бурі червоного рівня, вплив яких відчувають люди.

При бурях К-індексу 7-9 може бути збій у роботі техніки, супутників, радіочастот, GPRS та вишок зв'язку. А ще - північні сяйва. У людей в такі дні погіршується самопочуття.

Магнітні бурі будуть штормити всі вихідні: як вберегти своє здоров'я

Потужна магнітна буря накрила Землю (скриншот)

Що відомо про найближчі магнітні бурі

Потужна магнітна буря пройшла по Землі 4-5 липня і вона досягла К-індексу 9. Влив такої потужної бурі може відчуватися ще декілька днів.

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, у вихідні, 6-7 липня, а також на початку тижня, 8-9 липня, очікується висока сонячна активність, яка піде на спад тільки ввечері 10 липня.

Наступна буря накриє Землю з 11 по 15 липня і ця буря буде бушувати одночасно з сильною спекою, бо вже з 8 липня по всій Україні прогнозують суттєве підвищення температури, до +34 +40 градусів.

Як впливає магнітна буря на людей

Вже проведено чимало досліджень на тему впливу магнітних бур на життєдіяльність людини. Є багато таких, які підтверджують взаємозв'язок між спалахами на Сонці, геомагнітною активністю та погіршенням самопочуття у людей.

На що найчастіше скаржаться люди:

  • Головні болі, мігрень
  • Запаморочення
  • Слабкість
  • Швидка втомлюваність
  • Сонливість вдень
  • Безсоння вночі
  • Порушення концентрації
  • Туман в голові
  • Стрибки артеріального тиску
  • Проблеми з серцево-судинною системою
  • Погіршення настрою
  • Підвищена тривожність
  • Дратівливість
  • Прояви агресії
  • Загострення хронічних хвороб

Що допоможе захистити організм

У дні магнітних бур варто приділяти більше уваги своєму здоров'ю. Лікарі зазвичай дають загальні рекомендації, які допоможуть зменшити вплив та підтримати організм.

Основні поради:

  • Дотримуйтеся нормального графіку дня
  • Спіть від 7 до 9 годин
  • Робіть зранку зарядку, приймайте контрастний душ
  • Повноцінно харчуйтеся
  • Пийте достатньо води
  • Не зловживайте кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею
  • Провітрюйте приміщення
  • Гуляйте на свіжому повітрі
  • Знижуйте фізичні та психоемоційні навантаження
  • Обов'язково звертайтеся до лікарів за консультацією чи допомогою - при потребі

Раніше ми писали про те, чому може з'являтися головний біль вранці.

А ще розповідали про те, який небезпечний стан може виникнути через сильну спеку.

Під час написання матеріалу використані джерела: Meteoagent, SWPC.noaa.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'я Магнітна буря Головний біль
NEWS
Росіяни запустили по Україні майже 30 дронів. Скільки збила ППО
Росіяни запустили по Україні майже 30 дронів. Скільки збила ППО