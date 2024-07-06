Магнитные бури будут штормить все выходные: как уберечь свое здоровье
Мощный магнитный шторм накрыл планету и Украину в начале июля. Затяжная магнитная буря красного уровня продолжалась почти неделю, и 4-5 июля она достигла наибольших показателей - К-индекса 9. Но магнитосфера не будет спокойной и на выходных, 6-7 июля.
Когда ожидаются мощные магнитные бури и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что такое магнитная буря
Регулярные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии, состоящей из заряженных частиц (протонов и электронов).
Они способны быстро перемещаться в пространстве, в том числе - в сторону Земли. Когда они достигают магнитосферы нашей планеты, происходит геомагнитная активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.
Все бури имеют классификацию, где К-индекс от 1 до 3 - слабая буря, от 4 до 5 - умеренная. Все бури выше К-индекса 5 - это бури красного уровня, влияние которых испытывают люди.
При бурях К-индекса 7-9 может быть сбой в работе техники, спутников, радиочастот, GPRS и вышек связи. А еще - северные сияния. У людей в такие дни ухудшается самочувствие.
Мощная магнитная буря накрыла Землю (скриншот)
Что известно о ближайших магнитных бурях
Мощная магнитная буря прошла по Земле 4-5 июля и достигла К-индекса 9. Влияние такой мощной бури может ощущаться еще несколько дней.
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, в выходные, 6-7 июля, а также в начале недели, 8-9 июля, ожидается высокая солнечная активность, которая спадет только вечером 10 июля.
Следующая буря накроет Землю с 11 по 15 июля и эта буря будет бушевать одновременно с сильной жарой, потому что уже с 8 июля по всей Украине прогнозируют существенное повышение температуры до +34+40 градусов.
Как влияет магнитная буря на людей
Уже проведено немало исследований по теме влияния магнитных бурь на жизнедеятельность человека. Есть много таких, подтверждающих взаимосвязь между вспышками на Солнце, геомагнитной активностью и ухудшением самочувствия у людей.
На что чаще всего жалуются люди:
- Головные боли, мигрень
- Головокружение
- Слабость
- Быстрая утомляемость
- Сонливость днем
- Бессонница ночью
- Нарушение концентрации
- Туман в голове
- Прыжки артериального давления
- Проблемы с сердечно-сосудистой системой
- Ухудшение настроения
- Повышенная тревожность
- Раздражительность
- Проявления агрессии
- Обострение хронических заболеваний
Что поможет защитить организм
В дни магнитных бурь следует уделять больше внимания своему здоровью. Врачи обычно дают общие рекомендации, которые помогут снизить влияние и поддержать организм.
Основные советы:
- Соблюдайте нормальную графику дня
- Спите от 7 до 9 часов
- Делайте с утра зарядку, принимайте контрастный душ
- Полноценно питайтесь
- Пейте достаточно воды
- Не злоупотребляйте кофе, энергетиками, алкоголем, сигаретами, острой и вредной едой.
- Проветривайте помещение
- Играйте на свежем воздухе
- Снижайте физические и психоэмоциональные нагрузки
- Обязательно обращайтесь к врачам за консультацией или помощью - при необходимости
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При написании материала использованы источники: Meteoagent, SWPC.noaa.
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