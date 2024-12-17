Магнітна буря затягнеться на тиждень: які дні будуть небезпечними

Коли очікуються магнітні бурі

Цього тижня геомагнітна активність зросте через інтенсивні спалахи на Сонці. За останні 24 години відбулося 10 спалахів класу С та М, і вчені прогнозують 17 грудня нові спалахи класу М.

Науковці попереджають про магнітні бурі, які можуть викликати не лише перебої в роботі засобів зв'язку, але й вплинути на здоров'я людей.

Показники магнітних бур червоного рівня спостерігаються ще з 14 грудня і вже чотири дні поспіль науковці вказують, що над Землею вирує буря з К-індексом 5.

17 грудня - висока геомагнітна активність, рівень К-індекс 5.

- висока геомагнітна активність, рівень К-індекс 5. 18 грудня - геомагнітна активність досягне рівня К-індексу 6, що відповідає сильній бурі. У цей день можливі головний біль, втома, проблеми зі сном і підвищена дратівливість.

- геомагнітна активність досягне рівня К-індексу 6, що відповідає сильній бурі. У цей день можливі головний біль, втома, проблеми зі сном і підвищена дратівливість. 19-20 грудня - буря триватиме, а рівень активності залишатиметься підвищеним.

- буря триватиме, а рівень активності залишатиметься підвищеним. 21-23 грудня - очікується зниження активності до К-індексу 2, що вказує на стабільне магнітне поле.

Варто додати, що усі прогнози науковців - попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива. Точні дати та інтенсивність бур можуть змінюватися залежно від активності Сонця.

Чому відбуваються магнітні бурі

Магнітні бурі виникають внаслідок потужних спалахів на Сонці, які викидають величезну кількість заряджених частинок у космос. Коли ці частинки досягають Землі, вони взаємодіють із магнітним полем нашої планети, викликаючи збурення.

Які проблем виникають під час магнітних бур

Усі бурі вище за К-індекс 5 - це бурі червоного рівня, які здатні впливати на самопочуття людей, а також викликати збій у роботі засобів зв'язку: мобільний та радіо зв'язок, супутники та GPRS.

Найчастіші скарги:

Головний біль

Мігрень

Нудота

Туман в голові

Зниження концентрації та працездатності

Швидка втома

Слабкість, сильна сонливість

Коливання настрою

Агресивність, дратівливість

Підвищення тривожності

Апатія

Депресивні стани

Стрибки тиску та серцевого ритму

Біль у м'язах

Щороку вчені проводять чимало досліджень на тему впливу магнітних бур на самопочуття людини й частина цих досліджень такий взаємозв'язок підтверджує. У дні підвищеної сонячної активності люди частіше звертаються за допомогою до лікарів та скаржаться на погіршення самопочуття.

Крім того, одним з досліджень доведено, що магнітні бурі здатні впливати на біоелектричні процеси в організмі й це викликає порушення сну, зниження працездатності та концентрації, підвищення тривожності, дратівливість.

Як захиститися від магнітних бур

Лікарі дають загальні рекомендації про те, як підтримати свій організм в дні магнітних бур та уникнути наслідків.

У першу чергу вони радять підтримувати нормальний режим дня та дотримуватися графіка сну - лягати та прокидатися в один й той самий час та спати не менше 7-9 годин на добу.

Обмежте фізичне та емоційне навантаження у дні підвищеної активності.

Пийте більше води та уникайте кофеїну, а також енергетичних напоїв.

Додайте у раціон більше овочів, фруктів, зелені.

Відмовтеся від алкоголю та сигарет, не вживайте важку та шкідливу їжу.

Відпочивайте та не забувайте про короткі прогулянки на свіжому повітрі.

За можливості зменшіть час використання електронних пристроїв.

Якщо самопочуття погіршується або викликає занепокоєння - зверніться за допомогою до лікаря.