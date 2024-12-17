Магнітна буря затягнеться на тиждень: які дні будуть небезпечними

Сонячна активність цього тижня може вплинути на самопочуття та роботу засобів зв'язку. Найближчі дні будуть важкими не тільки для метеозалежних, а й для всіх людей на нашій планеті.
Коли очікуються сильні магнітні бурі та як вберегти своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Цього тижня геомагнітна активність зросте через інтенсивні спалахи на Сонці. За останні 24 години відбулося 10 спалахів класу С та М, і вчені прогнозують 17 грудня нові спалахи класу М.
Науковці попереджають про магнітні бурі, які можуть викликати не лише перебої в роботі засобів зв'язку, але й вплинути на здоров'я людей.
Показники магнітних бур червоного рівня спостерігаються ще з 14 грудня і вже чотири дні поспіль науковці вказують, що над Землею вирує буря з К-індексом 5.
Варто додати, що усі прогнози науковців - попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива. Точні дати та інтенсивність бур можуть змінюватися залежно від активності Сонця.
Магнітні бурі виникають внаслідок потужних спалахів на Сонці, які викидають величезну кількість заряджених частинок у космос. Коли ці частинки досягають Землі, вони взаємодіють із магнітним полем нашої планети, викликаючи збурення.
Усі бурі вище за К-індекс 5 - це бурі червоного рівня, які здатні впливати на самопочуття людей, а також викликати збій у роботі засобів зв'язку: мобільний та радіо зв'язок, супутники та GPRS.
Найчастіші скарги:
Щороку вчені проводять чимало досліджень на тему впливу магнітних бур на самопочуття людини й частина цих досліджень такий взаємозв'язок підтверджує. У дні підвищеної сонячної активності люди частіше звертаються за допомогою до лікарів та скаржаться на погіршення самопочуття.
Крім того, одним з досліджень доведено, що магнітні бурі здатні впливати на біоелектричні процеси в організмі й це викликає порушення сну, зниження працездатності та концентрації, підвищення тривожності, дратівливість.
Лікарі дають загальні рекомендації про те, як підтримати свій організм в дні магнітних бур та уникнути наслідків.
У першу чергу вони радять підтримувати нормальний режим дня та дотримуватися графіка сну - лягати та прокидатися в один й той самий час та спати не менше 7-9 годин на добу.
Якщо самопочуття погіршується або викликає занепокоєння - зверніться за допомогою до лікаря.
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При написанні матеріалу використані джерела: SpaceWeatherLive.com, NOAA Space Weather Prediction Center, Центр космічних досліджень НАН України, NASA Solar Dynamics Observatory.