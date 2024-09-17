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Магнітна буря ще вирує: скільки вона триватиме та як протриматися до її закінчення

Вівторок 17 вересня 2024 08:05
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Магнітна буря ще вирує: скільки вона триватиме та як протриматися до її закінчення Потужна магнітна буря вирує вже майже тиждень (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Потужна магнітна буря вирує над Землею вже майже тиждень і за прогнозами фахівців, вона затягнеться ще на декілька днів. Ця буря досягла К-індексу 7, що може викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті та впливати на роботу засобів зв'язку.

Що відомо про цю бурю, скільки вона ще триватиме та як знизити ризик її впливу на організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

Різноманітні спалахи та вибухи, що відбуваються на Сонці регулярно, провокують викид у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які мають здатність швидко рухатися у просторі, у тому числі й в сторону Землі.

Коли ці заряджені частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яка називається магнітною або сонячною бурею.

Магнітні бурі поділяють за їх потужністю: від К-індексу 1 до К-індексу 4 - це помірні та малопомітні бурі, а всі бурі від К-індексу 5 - це потужні бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини. Вони можуть спричинити погіршення самопочуття, загострення хронічних хвороб, а ще впливати на роботу супутників, радіочастот, джерел зв'язку.

Що відомо про магнітну бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, потужна магнітна буря К-індексу 6 накрила Землю у вівторок, 10 вересня. У четвер, 12 вересня, ця буря посилилася до К-індексу 7.

Далі буря трохи ослабла, але вже 15 вересня вона знову досягнула червоного рівня К-індексу 7. На цій відмітці буря протрималася ще 16 вересня.

У вівторок, 17 вересня, ця буря трохи ослабне, але за прогнозами фахівців, вона також буде триматися на червоному рівні, К-індексу 6. Тільки 18 вересня ця буря піде на спад.

Наступна потужна буря червоного рівня зараз прогнозується на кінець місця, 26-27 вересня. Вона досягне К-індексу 5.

Магнітна буря ще вирує: скільки вона триватиме та як протриматися до її закінчення

Магнітна буря 10-17 вересня 2024 року (Скриншот)

Як магнітна буря може впливати на людину

За даними досліджень вчених зі всього світу, магнітні бурі дійсно можуть впливати на самопочуття та настрій людини. У такі дні люди значно частіше скаржаться на проблеми зі здоров'ям та звертаються до лікарів, зокрема до кардіологів.

Як наголошують дослідники, магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі, а це призводить до порушення сну, зниження працездатності та підвищення дратівливості.

Найчастіші проблеми:

  • Головні болі
  • Мігрень
  • Запаморочення
  • Порушення уваги та концентрації
  • Зниження працездатності
  • Загальна слабкість
  • Сонливість вдень
  • Безсоння вночі
  • Дратівливість
  • Депресивні стани
  • Агресія
  • Порушення ритму пульсу
  • Стрибки артеріального тиску
  • Біль у ділянці серця
  • Підвищення тривожності
  • Швидка втома
  • Апатія
  • Нудота
  • Болі в суглобах та м'язах

Що допомагає знизити вплив магнітної бурі

Лікарі дотримуються загальних рекомендації на дні магнітних бур і радять в такі дні знизити навантаження - як фізичне, так і психоемоційне, більше відпочивати.

  • Дотримуватися нормального розпорядку дня
  • Нормально спати (не менш 7-9 годин вночі)
  • Повноцінно харчуватися, з додаванням у раціон свіжих овочів та фруктів, зелені
  • Не пропускати прийоми їжі
  • Пити достатньо води
  • Не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею
  • Дихати свіжим повітрям якомога більше - це насичує організм киснем. Тому - гуляти у парку, у дворі, виїхати за місто.
  • Обов'язково провітрювати приміщення
  • Зранку допоможе контрастний душ, ввечері - розслаблююча ванна
  • Спортивні навантаження мають бути помірними - замініть годину на тренажерах плаванням, наприклад.
  • Уникати стресових ситуацій, не брати участь у суперечках та скандалах
  • Не піддаватися на провокації
  • Більше відпочивати
  • Знизити навантаження
  • Приймати необхідні ліки
  • Звертатися до лікарів, якщо самопочуття погіршується

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