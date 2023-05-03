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Магнітна буря накриє у найближчі години: як уникнути головного болю

Магнітна буря накриє Землю вже сьогодні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря середньої інтенсивності очікується у найближчі декілька годин. Вона буде нетривалою і вже до 4 травня геомагнітний стан почне заспокоюватися. Однак ця буря досягне індексу 4, а значить, головний біль може бути у багатьох людей.

Як уберегтися від погіршення самопочуття під час магнітної бурі – читайте у матеріалі нижче.

Магнітна буря 3 травня

За даними Spaceweather, невелика магнітна буря 3 травня спровокована слабкими викидами на Сонці минулими вихідними. Ця буря досягне рівня 4 класу G1.

Така буря може спричинити погіршення самопочуття, млявість, сонливість, головний біль та мігрені. Особливо схильні до впливів таких бур люди з підвищеною метеочутливістю, люди з хронічними захворюваннями, люди похилого віку та немовлята.

На спад буря піде у ніч із 3 на 4 травня. На ранок четверга геомагнітна обстановка заспокоїться.

Які симптоми викликає магнітна буря

Найчастіші скарги у дні магнітних бур - сонливість, підвищена стомлюваність, біль голови, млявість.

Також можуть бути такі симптоми:

  • Запаморочення
  • Мігрень
  • Туман у голові
  • Стрибки артеріального тиску
  • Аритмії
  • Нудота, проблеми із травленням
  • Слабкість
  • Порушення концентрації
  • Безсоння чи підвищена сонливість
  • Занепад сил, апатія
  • Дратівливість, агресія
  • Підвищена тривожність
  • Загострення хронічних захворювань
  • Біль у місцях минулих переломів
  • Біль у кістках та суглобах

Як можна допомогти організму пережити магнітні бурі

Намагайтеся повноцінно висипатися (не менше 7-9 годин) та дотримуйтесь нормального розпорядку дня. Бажано знизити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати.

Не пропускайте прийоми їди, а в раціоні має бути достатньо овочів, фруктів. Кількість кави варто знизити та замінити її трав'яним чаєм. Потрібно пити більше води. А ось алкоголь, шкідливу та жирну їжу краще виключити.

Стан вранці допоможе покращити контрастний душ чи пробіжка. Вдень варто довше погуляти на свіжому повітрі.

Увечері бажано побути у спокійній обстановці, почитати книгу чи подивитись легкий фільм. Перед сном – прогулятися, якщо є така можливість.

Людям із хронічними захворюваннями варто тримати під руками необхідні ліки, більше відпочивати.

До речі, раніше ми розповідали про те, коли ще травні будуть магнітні бурі.

А також писали про те, як можна полегшити головний біль чи мігрень.

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Магнітна буряголовная боль